ŠTA ĆE BITI SA MATEOM GARSIJOM: Zoran Stojadinović tvrdi da Zvezda mora da se odluči šta će sa Argentincem!

Šta će Crvena zvezda sa Mateom Garsijom? Pitanje koje muči sve prave zvezdaše, a verujemo i čelnike kluba. Omaleni i brzonogi Argentinac pao je u drugi plan kod trenera Dejana Stankovića i prema određenim informacijama iz Ljutice Bogdana trebalo bi na kraju sezone da potraži novi klub.

Menadžer Zoran Stojadinović koji je prošlog leta učestvovao u akciji dovođenja Matea Garsije iz Arisa, odnosno Las Palmasa, nije upoznat sa time da Crvena zvezda navodno želi da se reši Argentinca, odnosno njegove godišnje plate koja bez bonusa i premija iznosi 500.000 evra.

- Ne znam da li je istina, da Crvena zvezda više ne računa na Matea Garsiju! Nemam ta saznanja, niko iz uprave nas nije zvao, da nam to kaže - rekao je za Kurir Zoran Stojadinović, a onda istakao da vidi da Argentinac nema minutažu kod Dejana Stankovića, kao što je imao kod Vladana Milojevića:

- Ako me pitate za mišljenje o Garsiji, ono je veoma visoko. I tu mislim na uslove u Srbiji i Crvenoj zvezdi, a ne u Realu ili Barsi. Kada bih ja odlučivao o njegovoj sudbini, rekao bih da treba da ostane. On je pokazao kvalitet kada je došao, kada je bio jedan od junaka prve utakmice protiv Jang Bojsa u Ligi šampiona prošlog leta. Setite se i onog evrogola koji je dao Vojvodini u Novom Sadu.

Zoran Stojadinović smatra da crveno-beli ne bi trebalo da se odreknu omalenog Argentinca posle svega devet meseci. - Svaki igrač uđe u krizu, a ljudi zaboravljaju da Garsija nije prošao pripreme tokom prošlog leta. Dok je bio svež pravio je razliku i to se videlo. Posle ga je uhvatila kriza i usledio je pad.

Posle Vladana Milojevića na klupu Crvene zvezde seo je Dejan Stanković. On je umesto Garsije šansu dao Zvezdinom klincu Željku Gavriću, koji je sjajnim partijama opravdao poverenje. - Novi trener Garsiji nije pružio šansu. Nije mu dao minutažu, pa samim tim Argentinac nije ni imao priliku da pokaže koliko vredi. Mislim da je Zvezda trebalo bolje da iskoristi Garsiju, da mu da da igra i da onda zaradi na njemu. U drugom delu prvenstva nije odigrao ništa. Jako loše urađen posao sa tog stanovišta. Ako su hteli da ga prodaju, onda je trebalo da igra i da mu veruju. To je moje gledište, znam da neko može neko da se naljuti...

Poznati srpski fudbalski agent kaže da će Zvezdi biti veoma teško, ako odluči da se reši Matea Garsije, odnosno da neće moći da povrati uloženi novac. Ne treba zaboraviti da je Zvezda letos Garsiju platila 1.800.000 evra. - Čim igrač nema minutažu, trener ne računa na njega i onda je bolje da ga se rešavaju. Kako? Ima milion stvari kako... Njegovi menadžeri će sigurno biti ljuti ako dođe priča oko prodaje, jer nisu do kraja isplaćeni. To neće biti laka priča za Zvezdinu upravu. Opet, Zvezdina priča da ga se reše je opravdana, ali ponavljam, samo ako ne računaju na njega. A, to ne znamo. Ne znam samo hoće li moći da povrate deo uloženog novca. Kad igrača teraš iz kluba, onda pare ne možeš da zaradiš. Ne treba bilo koga da učim poslu, to je bar jasno.

Zoran Stojadinović dobro je upoznat sa fudbalskim prilikama u Španiji. Još nije poznato, hoće li i kada biti nastavka La Lige. - Biće nastavljen španski šampionat, 90 odsto da hoće. Postoji otpor Sevilje, Barselone i Bilbaa da se prvenstvo ne nastavi. Međutim, na drugoj strani je većina. Moraće da se dogovore. Tek kada se stavovi klubova iskristališu, onda će moći i da odrede datum kada počinje novo prvenstvo - zaključio je Stojadinović.

