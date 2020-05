CRVENO-BELI PONOVO NA TERENU: I Zvezda se u ponedeljak vraća treninzima!

Zvezdini igrači su od početka Vanrednog stanja uvedenog 15. marta vredno trenirali kod svojih kuća po planu i programu koje im je dostavio stručni štab na čelu sa trenerom Dejanom Stankovićem. I povratak na grupne treninge, ali u ograničenju koje je zbog prevencije sprečavanja širenja virusa kovid-19 propisala naša Vlada, takođe je spremno dočekan jer je stručni štab temeljno pripremio plan rada. S obzirom da to da je dozvoljeno da na terenu maksimalno bude 10 ljudi, plus dvojica članova stručnog štaba pored terena, trener Dejan Stanković će zajedno stručnjakom za kondiciju Federikom Panonćinijem raditi sa igračima u tri grupe i to u tri različita termina. U prvoj i u drugoj grupi biće po osmorica fudbalera, u trećoj sedmorica dok će golmani raditi odvojeno na drugom terenu i u svom terminu. Pored Stankovića, Panonćinija i fudbalera, shodno instrukcijama pored terena biće jedan maser i još jedan trener.

