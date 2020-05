DEJO BEZ DLAKE NA JEZIKU: Nije bilo lako tokom građanskog rata održati prijateljstvo sa Bobanom

- Zvone i ja smo bili prijatelji i pre nego što smo došli u Milan. Bile su teške godine, građanski rat... Nije bilo lako održati te odnose. Zajedno smo služili vojsku, igrali za reprezentaciju, dogovorili smo se da ne pričamo o ratu, već o drugim stvarima. O ratu jednostavno ne bismo mogli da se usaglasimo. Nisu fudbaleri i sportisti krivi što se rat dogodio, već politički interesi onih koji su posle rata postali milijarderi - rekao je Savićević.

Roberto Bađo je u Milan došao 1995. godine, a legendarna desetka je bila Savićevićevo vlasništvo. Bađo je svojeveremeno rekao da je sa Dejom imao sjajne odnose, te da je apsolutno zasluženo nosio broj 10.

- Roberto je jedan od najvećih fudbalera koje je Italija ikada imala. Stigao je, a ja sam bio u Milanu već tri godine. Nikada nije došao kod mene i rekao mi da želi moju desetku. I to pokazuje koliko je bio veliki. Žao mi je što je promašio onaj penal u finalu Mundijala 1994. To se pamti za ceo život. On i Barezi su osvojili sve osim tog finala - kazao je Dejo.

