FUDBALERI ČELSIJA HTELI DA BIJU SUDIJU: Pre 11 godina dogodila se jedna od najvećih krađa u Ligi šampiona! (VIDEO)

Šestog maja 2009. godine Čelsi je u revanš utakmici polufinala fudbalske Lige šampiona dočekao Barcelonu i u finalu bio od devetog minuta, kada je poveo volejem Esijena, pa sve do 93. kada je Inijesta izjednačio iz prvog udarca Barselone u okvir gola na Stamford Bridžu.

Ipak, nije Inijesta najzaslužniji za izbacivanje Čelsija, već je to napravio norveški sudija Tom Hening Ovrebo, koji je propustio priliku da svira nekoliko jedanaesteraca za londonsku ekipu, jernavodno nije video prekršaje Alvesa na Maludi, Abidala i Turea na Drogbi, ruku Pikea...

"Ovo je je.e.a sramota", urlao je Drogba nakon što je po terenu zajedno sa saigračima jurio norveškog sudiju, koji je nekoliko godina kasnije priznao greške.

A jedna beše i na štetu Barselone, kojoj je u 65. minutu isključio Abidala iako francuski defanzivac kao poslednji igrač nije prekršajem zaustavio Anjelku.

"Nije to bio moj najbolji dan, iskreno. Bilo je nekoliko grešaka. Međutim, greške se događaju sudijama, trenerima, fudbalerima... Svako ko poznaje pravila zna da sam trebao doneti drugačije odluke. Ali, to je život. Na čudan način sam zadovoljan kako smo pomoćnici i ja ostali hladnokrvni u toj večeri", rekao je Ovrebo, koji i danas dobija pretnje navijača Čelsija.

"I dalje mi prete smrću, ali ih više ne shvatam ozbiljno. Najvažnije mi je da takve stvari ne utiču na porodicu. Kako to postići? Pa verujte da niko od njih nikada nije vidio nijedan mejl ili pismo koje sam dobio. Bacam ih u smeće. Skrivam to od njih, ne želim da se brinu, to je jedini način."

Engleski navijači napravili su i igricu za iskaljivanje besa na norveškom sudiji u kojoj u ulozi Drogbe možete šamarati Ovreba, koji je četiri godine kasnije završio karijeru, koju je obeležila sramotna noć u Londonu, posle koje je Čelsi ostao bez prilike za osvetu Mančester Junajtedu za poraz u finalu sezonu ranije, a Barselona, koja je zbog pomoći te večeri zaradila nadimak Uefalona, u finalu je slavila sa 2:0 i treći put postala prvak. Evrope.

