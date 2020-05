PRIČA OD KOJE SE SRCE CEPA Viktorija Mihajlović: Čula sam samo tatu da mi kaže NEMAM VIŠE SNAGE!

"Vrištala sam, plakala, razbila sve oko sebe, za mene je reč leukemija značila smrt", izjavila je Viktorija.

- Pala sam na zemlju, doživela totalni kolaps. Rekla sam sebi da to nije moguće da se dogodi njemu, koji je već dovoljno patio odrastajući u siromaštvu, pod bombama uz Srbiji. Mislila sam koliko će to težak udarac biti za moju braću i sestru - rekla je Viktorija.

foto: Profimedia

Ipak, dramatična priča dobila je srećan kraj posle mnogo muka kroz koje je prošao Mihajlović lečeći se na klinici u Bolonji.

- Tata je sad dobro, ali čak i ako se bolest predala, nikad neće biti van opasnosti. To zavisi od vrste leukemije. Ipak, on je jaki srećan, jer završio je tri ciklusa hemoterapije, prošao kroz proces transplatacije koštane srži i nije izgubio dušu. Preko kompjutera je pratio treninge i na dan kada je napustio bolnicu prvo je otišao da se pozdravi sa igračima.

Fotke koje su obišle svet na kojima se vidi da je Mihajlović trčao krugove kao nekada pokazale su, zapravo, prvo njegovo trčanje.

foto: Profimedia

- Do juče on je smo hodao. Sada je obavio i prvi trening, a ja znam koliko je to želeo. Gledanje toga budi emocije. Došao mi je prvi put posle prvog ciklusa hemioterapije. Uradio je 13 tokom pet dana, Ležao je u bolnici i noge su mu se sušile, uši postajale veće jer jer je gubio kosu. Zagrlila sam, nisam osetila njegov dodir samo sam čula da je rekao "nemam više snage". Ne znam kako je izdržao da ne zaplače.

D. P. / Kurir sport

Kurir