IMA I GORIH OD LUKE JOVIĆA: Možda niste znali NEVEROVATNE! Povrede poznatih fudbalera

Ayer tuvimos la oportunidad de despedir a Santi como mercecía, con una ceremonia religiosa preciosa que su madre había preparado. A todos los que estuvieron, a los que no pudieron, a los que les hubiera gustado estar, a los que habéis mandado mensajes por redes, sms o whatsapp... A todos muchas gracias de corazón... porque ha sido impresionante recibir tanto cariño junto... seguro que es lo que él merece. Ojalá todo haya servido para humanizarnos mucho más, y que su legado nos sirva para solucionar muchos conflictos que hay instaurados en nuestras vidas.. Por último, somos conscientes de que todo continúa, y por tanto toda la familia está preparada para regresar a sus quehaceres cotidianos a partir de mañana. En lo que a mí se refiere, estoy deseando ver a mis compañeros de trabajo, y volver a montar en el coche de carreras... Gracias y gracias, no hay nada de lo sucedido que quede en el olvido. Un fuerte abrazo de toda mi preciosa familia!!

Santiago Cañizares, Mar 25, 2018