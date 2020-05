ČUDNA ODLUKA: Zabranjeni klizeći startovi u Premijer ligi?!

Premijer liga bez prepoznatljivih klizećih startova? Deluje nezamislivo, ali prema trenutnom stanju stvari to je zabranjen deo u treninzima klubova koji počinju u ponedeljak.

Najviše pet igrača moći će da radi u jednoj grupi i to po posebnim pravilima. Dva puta nedeljeno moraće da rade testove na koronu i to će im biti upisivano u knjižicu koju će uvek morati da nose sa sobom. Takođe, pre početka svakog treninga svim igračima biće merena temperatura i to će isto tako biti unošeno u zdravstvenu knjižicu.

Što se tiče samo treninga i terena - konstatno će da budu dezinfikovane stative, prečke i korner zastavice! Tokom rada igračima je najstrože zabranjeno da ulaze u duele.

Igrači će morati i da svakodnevno dezinfikuju automobile s kojima dolaze na treninge, a ne smeju da koriste javni prevoz niti klupski autobus. Pravilnik koji će biti prosleđen svim igračima sadrži čak 40 stranica i na njemu se detaljno objašavanja šta je dozvoljeno, a na šta su dobili "veto".

Kurir sport/Miloš Bjelinić

Kurir