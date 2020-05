PREDSKAZANJE ZA TITULU: Ljupko o kiši u Bariju, cigaretama i zašto je posle raspada Juge sve otišlo u p.. m..

29th May 1991, Olympique de Marseille - Crvena Zvezda 0-0 (pk 3-5) , Jean Pierre Papin, Vladimir Jugovic and Carlos Mozer. Happy Birthday to Vladimir Jugovic!! ⚽ . #jugovic #vladimirjugovic #papin #mozer #football #futbol #calcio #instasoccer #fudbal #crvenazvezda #redstar #redstarbelgrade #om #olympiquedemarseille #bari #like4follow #juventus #fcinter #sslazio #sampdoria #juve #amala

A post shared by Total Futball (@total.futball) on Aug 30, 2019 at 10:08am PDT