SRBIN NA POZAJMICI U HERTI SANJA LIVERPUL: Marko Grujić jedva čeka da Henderson digne trofej Premijer lige

Dobra forma preporučila ga je pred letnji prelazni rok ponovo poslodavcima u Liverpulu, nakon što je dve godine proveo na pozajmici u Berlinu.

- Ja sam i dalje igrač koji ima ugovor sa Liverpulom i jednog dana želim da budem pravi igrač Liverpula. Moj san je da igram za taj klub. Ove sezone su bili neverovatni i zaslužili su da osvoje Premijer ligu. Dugo su to čekali navijači, tako da se nadam da ćemo uskoro videti kako kapiten Henderson diže trofej - rekao je Grujić za sajt Liverpula.

Mladi defanzivni vezni igrač iz Beograda zahvalan je treneru Brunu Labadiji na ukazanoj prilici da nastupa u kontinuitetu.

- Odigrao sam svaki minut u nastavku prvenstva i zato sam srećan, jer to znači da novi trener veruje u mene. To poverenje gura me da još jače krenem u sledeće utakmice, tako da ćemo na kraju biti svi zadovoljni rezultatima u ovoj sezoni.

A zadovljstvo će Berlincima biti potpuno samo ako u preostalih šest kola dostignu šestu poziciju, koja vodi u Evropu. Volfsburg ima sedam bodova viiše.

- Ostalo je još šest mečeva. Mi verujemo da se možemo plasirati u Ligu Evrope. Naredni duel biće ključan za nas - zaključio je Grujić.

Dosta je sedenja kući

Između nastupa pred praznim tribina i sedenja kući, Grujić ipak bira prvu opciju.

- Malo je čudno kada se igra bez navijača. Čudan je osećaj, misliš kao da igraš neku prijateljsku utakmicu u predsezoni, ali opet je bolje i to nego da se vratimo u vreme kada smo sedeli kod kuće i radili vežbe - iskren je Grujić.

Iako već dve i po godine nije u timu Liverpula, Grujić otkriva da nije prekinuo kontakt sa ekipom.

- Uglavnom se čujem sa Džulijanom Vordom, članom stručnog štaba koji brine o igračima na pozajmici. On mi govori o treninzima, a sada pričamo pre i posle svake utakmice . To mi mnogo znači, jer tako mogu da unapredim neke detalje u svojoj igri.

