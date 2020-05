LAZAR MARKOVIĆ ZATRESAO SRBIJU: Zvezda je osvojila titulu, da li je bilo regularno? VIDEO

Napadač Partizana Lazar Marković ne zadovoljava se drugim mestom u prvenstvu Srbije.

Marković, strelac prvog gola za svoj tim u pobedi nad ekipom Mladosti 4:1, kaže da njegov tim uvek ide na titulu.

- Uvek ciljamo titulu. Što se tiče ove sezone tako je kako je... Drugi smo i to je OK. Nismo zadovoljni, ali tako je. Zvezda je osvojila titulu, ja im čestitam. Da li je bilo regularno ili ne? Na njima je, to je to - rekao je Marković.

Partizanu sada ostaje da se bori u Kupu Srbije, gde brani trofej.

- Ostaje nam Kup, idemo da ga osvojimo - rekao je Marković.

Crvena zvezda je u petak pobedila Rad i tri kola pre kraja obezbedila novu titulu šampiona Srbije.

Zajednica klubova Super i Prve lige je prethodno odlučila, a Fudbalski savez Srbije potvrdio, da se usled pandemije korona virusa do kraja igraju samo preostale utakmice regularnog dela sezone, ne i plej-of.

Crvena zvezda je u trenutku prekida takmičenja u martu, a četiri kola pre kraja regularnog dela, imala 11 bodova više od drugoplasiranog Partizana.

