RUS NE ŽELI HRVATA U SVOJ ZEMLJI: Domagoj Vida je jedan bezmozgović i provokator, koji je vređao Srbe! VIDEO

Ruski politički analitičar, blizak Vladimiru Putinu, Armen Gasparjan upozorio je hrvatskog reprezentativca Domagoja Vidu da bi mu bilo bolje ako bi novi klub potražio u Turskoj ili nekoj drugoj ligi samo da ne dolazi u Rusiju, kao što najavljuju neki mediji.

Gasparjan pamti da je Vida tokom Svetskog prvenstva 2018. godine vikao posle jedne utakmice "Slava Ukrajine", što je pozdrav ukrajinskih nacionalista koji Rusi shvataju kao provokaciju, ali se setio i nekih njegovih antisrpskih ispada.

- Ja verujem da ljudi poput Domagoja Vide nemaju mesta u Rusiji. On je čist provokator, čovek bez mozga i savesti. Podsećam vas na žrtve i ubijenu decu u Donbasu dok je on vrištao "Slava Ukrajini". Jasno je kakav stav Rusija ima prema tome. Takođe, pevao je i nacionalističke pesme o Srbima, a Srbi su naša braća. Mislim da on ovde nema šta da radi, neka igra u Turskoj ili negde na drugom mestu. Po ovom pitanju mora da postoji principijelan stav - rekao je Gasparjan.

Vidi je tokom Mundijala zamereno od sprske javnosti i to što je u jednom trenutku velikog slavlja uzviknuo "Beograd gori". Tek kasnije je objašnjeno da je reč o njegovom omiljenom restoranu u Kijevu u kojem su se proslavljale i njegove dobre igre na SP u Rusiji.

