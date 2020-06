MEHMED BAŽDAREVIĆ POBORNIK TEORIJE ZAVERE O VIRUSU! Neki milijarderi doneli i kontrolišu koronu u celom svetu!

Bosanskohercegovački trener Mehmed Baždarević imao izuzetno zanimljivo mišljenje o koroni, napominjući da ovaj virus kontrolišu neki milijarderi koji su uspeli da stave ceo svetu u stanje psihoze.

- Neki su uspeli da stave svet u tu neku psihozu. Neke države se otimaju, međutim, znate kako to ide. Oni su u stanju da donesu virus i puste ga. Vide, nema ga u Švedskoj i Nemačkoj i kažu 'Hajmo malo tamo...'. To je takva organizacija koju drže milijarderi, a ne klošari. A mi smo tu da ćutimo, daju nam malo posla, malo zadovoljstva i završena priča. Ovde u Francuskoj ljudi su prepadnuti i veruju u sve to. Zbog toga iz kuće nisam izašao dva i po meseca. Još u automobilu imam dve maske, iako smo mi sportisti imuni. Ne bi trebalo biti nikakvih problema, ali šta ja znam - kazao je Baždarević za Dnevni Avaz.

Proslavljeni fudbaler ubeđen je da je preležao koronu, jer na testiranju posedovao antitela.

- Najverovatnije to je bilo još prošle godine dok sam vodio Pariz (druga liga Francuske). Sećam se situacije kada je nas desetak u svlačionici bilo prehlađeno, ali ništa strašno. Kasnije sam u razgovoru sa tim igračima saznao da su i kod njih otkrivena ta antitela, a i oni pretpostavljaju da je to bilo tada, jer u poslednje vreme nisu imali nikakvih simptoma - zaključio je Baždarević.

