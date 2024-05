"DA JE PRAVDE NEMCI NE BI SMELI DA KOMENTARIŠU NI BORBU DVA PETLA NA BALKANU" Grubešić: Svete nam se za poraze u svetskim ratovima

Osvanuo je dan D za Srbiju, u kom se u Njujorku bije odlučujuća bitka za sudbinu naše zemlje i naroda. Generalna skupština Ujedinjenih nacija trebalo da glasa o Rezoluciji o navodnom genocidu u Srebrenici, na predlog Nemačke i Ruande.

Paradoksalno, uvodnu reč dobila je upravo Nemačka, zemlja poznata po najvećem genocidu u Evropi.

Na ovu temu u jutarnjem programu kurir televizije govorili su Aleksandar Vranješ, ambassador BiH u Srbiji, Aleksa Grubešić, Centar za društvenu stabilnost i Miloš Terzić, član Predsedništva Srpske napredne stranke.

- To što Nemci predlažu ovu rezoluciju je nadrealno. Da je prava i pravde Nemci ne bi smeli da komentarišu ni borbu dva petla na Balkanu, a kamoli nešto više od toga. Srbija će definitivno imati odgovor. Već smo rekli da ćemo izaći sa predlozima rezolucije o nemačkim i ustaškim zločinima koji su počinjeni na teritorii Srbije, ali i na teritoriji genocidne NDH koja je bila najveći koncentracioni logor za Srbe. Tu je učestvovala i Handžar divizija i oni koji su u Sarajevu 1941. dočekali Antu Pavelića i Juru Francetića. Ovo je pollitički događaj kolektivnog zapada koji treba da dovede do ukidanja Rapublike Srpske - rekao je Terzić.

Grubešić je ocenio da je rezolucija izmeđuostalog i čin osvete Nemačke za poraz u dva svetska rata:

- Tu postoje dve istorijske uloge Nemačke. Jedna je njihova konstantna konfrontacija sa Srbijom. Ovo je i osveta Nemačke za poraze koje su doživeli u dva svetska rata. Drugi aspekt jeste, sa čim smo vrlo smo dobro upoznati da je njihova politika dovela do istrebljenja 6.000.000 Jevreja, ali i velikog broja Slovena među njima i Rusa i Srbe. To je njihov pokušaj da speru sa sebe krivicu i zato insistiraju na tome da se ova rezolucija donese.

Vranješ je konstatovao da se stradanja Srba na teritoriji Bosne i Hercegovine tokom građanskog rata devedesetih godina minimizuju:

- Na teritoriji čitave Bosne i Hercegovine gde god su Srbi stradali to se pokušalo minimizovati. Pre nekih 5, 6 godina radio sam na jednoj knjizi koja se zvala "Oženama žrtvama rata". DošlI smo i do Njujorka sa tom knjigom. Toliki su otpori da se čUje sudbina tih žena Srpkinja koje su preživele toliki pakao. Imate recimo primer žene koja je u trećem mesecu trudnoće silovana i dete joj je ubijeno. To ne želi niko da čuje izvan kruga Banjaluke i Beograda.

Kurir.rs

