FEŠTA U NOVOM SADU: Navijači Vojvodine dočekali osvajače Kupa

Navijači Vojvodine dočekali su danas na stadionu "Karadjordje" fudbalere tog kluba, osvajače Kupa Srbije.

Fudbaleri Vojvodine osvojili su sinoć Kup Srbije, pošto u finalu u Nišu na penale pobedili Partizan.

Pristalice novosadskog kluba pozdravili su redom igrače, a najveće ovacije dobio je trener Nenad Lalatović.

Pehar je pred navijače doneo golman Emil Rockov, koji im je zahvalio na podršci koju pružaju njegovom timu.

"Previše je emocija da bih mnogo pričao, tako da ću reći samo to da je naša ekipa sačinjena od hrabrih, sjajnih momaka, koji mnogo vole fudbal i svoje drugare. Kup smo osvojili upravo zato što smo u finalu bili drugari tokom svih 120 minuta. Izuzetno sam srećan zbog ove generacije, a vama hvala na podršci", rekao je Rockov, prenosi klub.

Posebne ovacije dobio je i kapiten Nikola Drinčić, koji je, nakon finala, predao traku Emilu Rockovu i tako mu omogućio da podigne pehar.

"Hvala vam što ste došli u ovolikom broju i nadam se da smo vam doneli bar malo radosti. Sada je došlo vreme da proslavimo, a već za 10 dana, počećemo da radimo na tome da napravimo nešto još više", poručio je Drinčić.

Trener Lalatović rekao je su njegovi igrači ostavili srce na terenu.

"Nije bilo lako doneti trofej ovde iz onog grotla navijača Partizana, ali smo im pokazali da ih se ne bojimo, da smo jači i bolji od njih i zato je ovaj trofej došao u Novi Sad", istakao je Lalatović.

On je posebno zahvalio navijačima na tome što su uvek bili i ostali uz njega.

"Od prvog dana kada sam došao, prihvatili ste me kao da sam ovde rodjen i odrastao, a ja se i osećam kao da sam ovde rodjen, odnosno kao da sam odrastao u Vojvodini. Kada sam došao ovde, rekao sam da ću davati 200 odsto sebe za Vojvodinu. To sam radio i ja i moji igrači, uprava kluba i navijači. Obećali smo vam trofej i doneli smo vam trofej, jer on pripada Novom Sadu", poručio je Lalatović.

Nakon njegovog obraćanja, usledilo je i zajedničko fotografisanje igrača ispred tribine sa navijačima, a posle toga su mnogi simpatizeri Vojvodine ušli na atletsku stazu kako bi se slikali sa igračima i trenerom Lalatovićem.

I posle zvaničnog dela dogadjaja, Lalatović, Rockov, Drinčić, Miljan Vukadinović i ostali su još dugo ostali na terenu stadiona "Karadjordje" i strpljivo izlazili u susret svakom navijaču koji je želeo da se slika sa njima i osvojenim peharom.

