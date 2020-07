SKANDAL! Bosanac koji je veličao Mladića otkrio: Za sve je kriv moj drug SRBIN! I on voli da peva "Sarajevo, grade moj!"

Belmin se javio redakciji portala Klix.ba kako bi pojasnio šta se tačno dogodilo, a njegov odgovor prenosimo u celosti.

"Kriv sam i izvinjavam se svima koje sam uvredio ovom neslanom šalom. Jeste ružno to što sam uradio, ali ja stvarno nisam nikada imao mrlju u svojoj karijeri. Ne mogu verovati šta mi se dešava", govori Halilović i nastavlja:

"Prijatelj me izdao za pare. Uvek smo se šalili, on je, recimo, kao Srbin pevao pesmu Halida Bešlića 'Sarajevo, grade moj', ali ako je on meni uništio život, ja ne želim njemu. Što se konkretno ovoga tiče, to je bila interna šala. On je meni poslao nešto vezano za Nasera Orića i u nastavku zezancije sam ja njemu poslao ovo za Ratka Mladića", rekao je Belmin.

Halilović kaže kako je njegov prijatelj, kome ne želi da otkrije identitet kako bi ga zaštitio, poruke prosledio Jasminu Memiševiću i Danielu Pavloviću Dancu. "Njih dvojica su ovo iskoristili protiv mene. Svesno su mi namontirali. Oni su me doveli u Modriču i onda su tražili novac od mene. Kada nisam pristao na to, zapretili su mi da će mi uništiti karijeru i tako je sve ovo nastalo. Povrh svega, poruka je objavljena baš za 11. juli iako je nastala deset dana ranije. Na kraju krajeva, i moj otac je bio pripadnik Armije RBiH", kaže Halilović.

Halilović je svestan svoje greške, no ne želi da njegova porodica ispašta zbog toga. "Ne može mene niko oprati. Ja sam svoj život uništio, obeležen sam za čitav život, ali strah me za moju porodicu. Strepim radi svojih roditelja. Moja porodica nije kriva za to što sam ja uradio. Sarkazam je bio u pitanju, neslana šala i sada se ne smem vratiti u Sarajevo. No, najvažnija mi je sigurnost porodice. Izvinjavam se svima, nisam imao nameru da bilo koga uvredim", poručio je Belmin Halilović.

