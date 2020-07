SVE JE POČELO OD REKETAŠA!? Nikola Malbaša upao u dugove zbog izgradnje zgrada, pa POKUŠAO DA UBIJE DILERA U ZEMUNU!

Nikolu Malbašu (43), bivšeg fudbalera Partizana i reprezentativca Srbije, osumnjičenog da je 8. jula u Zemunu pokušao da ubije Igora N., zvanog Ciga, prethodno je ovaj "prijatelj" reketirao i čak zapretio da će mu povrediti porodicu ako ne dobije tražene pare, saznaje "Blic".

Bivši prvotimac crno-belih zasad se tereti da je 8. jula u Bačkoj ulici u Zemunu, blizu okretnice autobusa na linijama "18" i "83", ušao u automobil oštećenog i nakon kraće svađe nožem ga ubo u stomak, istrčao iz vozila i pobegao. Igor N. je prevezen u Urgentni centar, operisan je i oporavlja se.

- Malbaša se po završetku inostrane karijere vratio u rodni Beograd i zarađeni novac počeo je da ulaže u izgradnju zgrada. Jedno vreme taj posao je išao dobro, ali su onda nastali problemi, ponestalo mu je novca da bi završio neke poslove. Kako je zasad utvrđeno, tada se obratio poznaniku iz Zemuna Igoru N. i od njega pozajmio novac da bi završio započete poslove - saznaje "Blic" od izvora upoznatog sa istragom.

Ostaje nepoznato odakle Igoru N. ta svota novca koja je Malbaši bila preko potrebna, tačnije koji je njegov izvor prihoda. Spekuliše se da je on samo treće lice ili posrednik, neki sumnjaju kako je to od droge, dok ima onih koji veruju da je on zelenaš.

- Suma koju je pozajmio bivši fudbaler u prvi mah nije delovala toliko ozbiljno. Iako se trudio da je vraća rate, poznanik od koga je pozajmio pare počeo je da se ponaša kao pravi reketaš, zelenaš, lihvar. Kamata na osnovicu je stalno rasla, pa je jednog momenta Malbašin dug postao desetak puta veći od sume koju je pozajmio - objašnjava izvor Blica.

foto: Starsport©

Nekadašnji fudbaler Partizana i reprezentativac Srbije pokušavao je da sa poznanikom dogovori u vezi sa vraćanjem para, ali bezuspešno.

- Igor N. je navodno Malbaši pretio da će mu, ako ne vrati pozajmljeni novac, povrediti najbliže - porodicu. Da li je to bio okidač za napad, istražuje se - navodi izvor "Blica".

Nije samo poznato zašto se Malbaša za pozajmicu obratio poznaniku koji ima podebeli dosije i što je samim tim rizikovao da postane žrtva reketaša

- Definitivno nije dobro procenio Igora N. i to će verovatno skupo platiti - konstatuje Blicov sagovornik.

Viši sud u Beogradu odredio je Malbaši juče, na predlog tužilaštva, pritvor do 30 dana.

- Pritvor mu je odredio sudija za prethodni postupak zbog opasnosti od bekstva, zbog postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da bi mogao da utiče na svedoke, kao i da bi u kratkom roku mogao da ponovi krivično delo - rekla je portparol suda Tatjana Tešić.

Na ovu odluka suda odbrana Malbaše ima pravo da uloži žalbu krivičnom vanpretresnom veću suda u roku od tri dana.

U daljem toku postupka tuzilastvo će ispitati oštećenog I.N., kao i ostale svedoke.

Kurir sport / Blic

Kurir