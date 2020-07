MISLITE DA SAM GOTOV, JA SAM ZLATAN I TEK SE ZAGREVAM! Ibra OVOM porukom ZAPUŠIO USTA ''nevernim tomama'' (VIDEO)

Novim promotivnim videom urađenim za ''rosonere'' Zlatan je poslao poruku svim ''nevernim tomama'' i tako im zapušio usta.

"Mislite da sam gotov, da mi je karijera uskoro gotova? Ne poznajete me. Ceo život sam morao da se borim, niko nije verovao u mene pa sam morao verovati u sebe. Neki su me pokušali slomiti, samo sam postao jači. Neki su pokušali da me iskoriste, zbog toga sam postao pametniji. I sada mislite da sam gotov? Svima imam jednu stvar da poručim, nisam poput vas. Ja sam Zlatan Ibrahimović i tek se zagrevam", poručio je Ibrahimović.

I'm just warming up pic.twitter.com/7GLlrCIG4a — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) July 25, 2020

Ibra je jedan od najzaslužnijih za odlične igre Milana nakon restarta sezone pošto je čak 4 puta tresao mrežu domaćina i tri puta je uspeo da upiše asistenicju.

Jasno je zašto u Milanu ne planiraju da raskinu saradnju sa njim iako Šveđanin ima čak 38 godina.

Šveđanin je ponovo dokazao ono što tvrdi godinama unazad - da su za njega godine zaista samo broj!

