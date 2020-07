LUČESKU POBEGAO GLAVOM BEZ OBZIRA: Jedni mu spremili OMČU, drugi mu PRETILI, on uhvatio MAGLU! FOTO

​Ласкаво просимо до Києва, Містер! Контракт укладено на два роки з опцією прологнації ще на рік. Президент ФК «Динамо» (Київ) Ігор Суркіс: - Хочу представити Мірчу Луческу, одного з найкращих тренерів у світі. Сподіваюся, що з приходом його тренерської команди відродяться переможні традиції київського «Динамо», він завоює багато титулів, і вболівальники будуть оцінювати Мірчу за його результатами. Успіхів йому, удачі! А всім, чим можу, я йому допоможу. Головний тренер ФК «Динамо» (Київ) Мірча Луческу: - По-перше, я скучив за Україною. Хотів повернутися в цю країну, де у мене були успішні результати. Тут у мене були дуже хороші стосунки з уболівальниками. Я вдячний долі за те, що я прийшов до клубу з великими традиціями, талановитими футболістами. І я впевнений, що разом ми будемо плідно працювати. Я вірю в те, що моєю роботою тут будуть задоволені, так само як і тими результатами, яких я досягну на чолі «Динамо». Я вдячний за надану мені довіру президенту клубу, а також уболівальникам, які довіряють мені команду з такими великими традиціями.

