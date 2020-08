RADNIČKI DOBIO VELIKO POJAČANJE PRED NASTAVAK SEZONE: Dašić trenirao u Monaku, a sada potpisao za Nišlije

Fudbalski klub Radnički nastavio je da pojačava svoje redove sa mladim i talentovanim fudbalerima. Ugovor sa Nišlijama danas je potpisao Danilo Dašić (19).

Radi se o veoma zanimljivom igraču, koji je visok 1.90 centimetara. Osnovna pozicija mu je zadnji vezni, ali se dobro snalazi i na mestu štopera.

Crnogorski fudbaler ponikao je u rodnom Beranu i zaigrao je seniorski fudbal sa 17 godina, a onda je dobio poziv Monaka i proveo šest meseci u Kneževini. Do realizacije transfera u jedan on najjačih timova francuske lige nije došlo zbog promena u rukovodstvu tog kluba, pa se Dašić obreo u ekipi Zlatibora, kojoj je prošle sezone pomogao da se prvi put u istoriji plasira u Superligu Srbije.

foto: FK Radnički

Dašić ispunjava i uslov „bonus“ igrača, a poznato je da minimum dvojica takvih fudbalera od ove sezone moraju biti u startnoj postavi na mečevima Superlige Srbije.

-Prvenstveno bih hteo da se zahvalim upravi i stručnom štabu Radničkog na ukazanom poverenju. Ovo je novo iskustvo za mene. Imao sam priliku da se uverim da je Radnički vrhunski ogranizovan klub. Došao sam da pomognem Radničkom da ispuni svoje ciljeve, a to su i moji lični ciljevi. Da igram u timu koji se bori za vrh tabele i plasman u Evropu. Od prvog dana ovde u Nišu biću 100% posvećen i trudiću se da na svakom treningu i svakoj utakmici pružim svoj maksimum. Mogu da pokrijem nekoliko pozicija na terenu. Ovde je žestoka konkurencija, puno je kvalitetnih igrača, ali to mi je samo motiv više da naporno radim i izborim se za svoje mesto u Radničkom. Upoznao sam se sa ekipom, saigrači su me sjajno prihvatili, a što se tiče trenera Radoslava Bataka, mogu da kažem da se radi o jednom surovom profesionalcu koji ništa ne prepušta slučaju i sve radi onako kako treba- rekao je Dašić po potpisivanju ugovora.

Kurir sport

Kurir