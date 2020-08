VELIKI DAN NA BANOVOM BRDU: Sedmorica igrača potpisalo profesionalne ugovore, četvorica stipendijske!

Veliki dan na Banovom brdu. Čukarički je ozvaničnio saradnju sa desetoricom igrača, od kojih su sedmorica potpisala profesionalne, a četvorica stipendijske ugovore. Pune ruke posla imali su tokom četvrtka sportski direktor Nenad Mirosavljević, direktor Omladinske škole Igor Matić, kao i generalni sekretar kluba Aleksandar Perin.

Profesionalne ugovore sa ekipom sa Banovog brda potpisali su Uroš Drezgić (štoper, 200. godište), Aleksandar Kadijević (levi bek, 2002), Luka Nikolić (štoper, 2002), Andrej Đukić (ofanzivni vezni, 2002), Ognjen Ajdar (ofanzivni vezni, 2003), Igor Miladinović (vezni igrač, 2003), Nikola Petković (defanzivni vezni, 2003). Stipendisti Čukaričkog postali su Bojan Kovačević (štoper, 2004), Dušan Pavlović (zadnji vezni, 2004), Mihailo Ljumović (ofanzivni vezni, 2004) i Aleksandar Martić (ofanzivni vezni, 2004).

Direktor Omladinske škole Igor Matić nije krio zadovoljstvo posle svečanog čina potpisivanja u prostorijama kluba u ulici Beogradskog bataljona.

- Lep dan za sve nas u Čukaričkom i pogotovo za ove dečake. Čak jedanaest momaka iz Omladinske škole potpisalo je ugovore sa našim klubom. Trebalo je da ih bude i dvanaest, ali iz tehničkih detalja Viktor Rogan nije mogao da potpiše, njegov otac je trenutno u Mađarskoj, ali će se i to rešiti u skorije vreme. Ovo treba da im bude samo podstrek da budu bolji i kvalitetniji. Samo potpisivanje ugovora ne garantuje da su uradili nešto, na njima je da nastave još bolje i kvalitetnije da rade, siguran sam da je lepa budućnost pred njima, kako u našem klubu, tako i posle toga – kazao je Matić, koji je potom dodao:

- Sve su ovo igrači koji su pred prvim timom, to su momci koji imaju ozbiljan potencijal, reprezentativci su. Moram uvek da biram reči, ali odavno nisam video toliko kvalitetnih i talentovanih igrača na jednom mestu. Nadam se da će uskoro postati i standardni prvotmici u Čukaričkom.

Neki od ovih momaka su već zakucali na vrata prvog tima, a krajem prošle sezone Uroš Drezgić je zabeležio i debi.

- Pored njega, trenutno su u prvom timu Jovan Lukić, tu negde je i Mitar Ergelaš, oni su još ranije potpisali ugovore sa našim timom. Sve zavisi od potreba stručnog štaba, od utakmice do utakmice, ali sigurno je da ovi momci imaju kvalitet. Verujemo u njih, oni treba da veruju u sebe.

Čukarički je među klubovima kojima apsolutno ide u prilog novo pravilo da u Super ligi svaki tim mora da počne meč sa najmanje dva „bonus“ igrača, rođena posle 1. januara 1999. godine.

- Ne volim da bilo šta bude veštački, ali naša liga je bez dileme razvojna. Imamo mnoštvo dobrih i kvalitetnih igrača, ne samo u Čukaričkom, već i u drugim klubovima. Treba se okrenuti svojoj deci, pogotovo ako donose kvalitet na terenu. Nekad moramo i da ih istrpimo, ali kad vidimo na primer poslednju utakmicu protiv Vojvodine, potrebno je da imaju ti momci i starije igrače koji će da ih vode, uz koje će i oni sazrevati.

Matić je retko kad govorio o rezultatskim ciljevima, odnosno nije im pominjao kao prioritetne. Ipak, od ove generacije omladinaca svi u klubu i u tom smislu imaju velika očekivanja.

- Trudim se i uvek govorim da u mlađim kategorijama imamo za cilj da napravimo igrača za prvi tim. Ovo nije fraza, to je najvažnije u celoj priči, znamo i da je ovo privatni klub i da je to jedan jedini izvor prihoda. Konkretno, što se tiče momaka rođenih 2002. i 2003. godine, obavili smo nedavno sastanak. Poznavajući njih i njihov kvalitet, uz činjenicu da imamo 14-15 reprezentativaca, kazao sam im da očekujem da osvoje titulu. Oni treba da veruju u te stvari, baš kao što mi u njih verujemo. Bilo bi to mnogo lepo za naš klub, koji je već jednom bio šampion u omladinskoj konkurenciji. Kod kadeta, imamo devet-deset stipendijskih ugovora, to su dečaci koji imaju kvalitet, ali ne bih da im stavljam bilo kakvu vrstu tereta. Samo neka rade, treniraju i neka imaju odnos kao i do sada – kazao je Matić.

Trener omladinaca Čukaričkog Veličko Kaplanović bio je među prvima koji su čestitali novim profesionalcima i stipendistima Čukaričkog.

- Ovo su deca koja su svojim dosadašnjim bitisanjem u klubu zaslužili ugovore. Deo te ekipe je i Predrag Rogan, koji iz tehničkih razloga trenutno nije mogao da potpiše ugovor. Ovo je samo nagrada za te momke i podstrek za dalji rad. Ne smeju ovim da se zadovolje, to ne bi bilo dobro za njih. U narednih godinu i po, dve, moraju što više da rade na sebi. Igranje u prvom timu je nešto sasvim drugo, a mi moramo za to da ih pripremimo. Želim da im čestitam, kao i njihovim roditeljima, samo neka nastave ovako – kazao je Kaplanović.

Šef struke omladinaca belo-crnih posebno je istakao sistem, po kojem je Omladinska škola Čukaričkog postala prepoznatvljiva u prethodnom periodu.

- Ponosan sam na ono što Čukarički ima u Omladinskoj školi, što je izgrađeno u prethodnim godinama, a to je sistem. Iz godine u godinu naš klub će sve više dece izbacivati u prvi tim. Tome smo dugo težili, sada smo na pravom putu i iskreno baš sam zadovoljan kako to sve sada funkcioniše. Generalno, i šti se tiče trenerskog kadra, pohvalio bih mlađe kolege, svi imaju kvalitet da se bave ovim poslom. Jednostavno, smatram da nema briga za Čukarički – lakonski je završio Kaplanović.

Kurir sport

Kurir