MMA I BOKS SU MI POMOGLI U FUDBALSKOJ KARIJERI! SA NJIM NEMA ZEZANJA: Fudbaler Zvezde je sjajan i u ringu! (VIDEO)

Novi fudbaler Crvene zvezde Srđan Spiridonović bio je gost u novoj emisiji "Nema roštiljanja" na Zvezda TV i tom prilikom je govorio o svojoj fudbalskoj karijeri, ali i sportovima koje je voleo u detinjstvu.

“Sa 15-16 godina zainteresovali su me borilački sportovi, MMA, boks… Dosta drugara iz Beča su mi u ringu, zavoleo sam i ja to. Trenirao sam u to vreme. To mi je pomoglo u fudbalskoj karijeri. Kada izađeš na teren spreman, sve je drugačije. Radi se dosta na kondiciji i izdržljivosti” rekao je Spiridonović.

