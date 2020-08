SJAJAN START BRĐANA! Trener Čuke o najtežem meču u sezoni

Čukarički je protiv OFK Bačke ostvario četvrtu pobedu u Super ligi, pa je na taj način zadržao drugu poziciju na tabeli Super lige. Brđani do trijumfa nisu došli ubedljivo, kao što je to bio slučaj u susretima protiv Inđije (3:0), Rada (3:0) i Zlatibora (5:1).

Tim iz Bačke Palanke žestoko je namučio belo-crne, čak je gotovo do kraja meča bio u igri za pobedu. Ipak presudio je pogodak Asmira Kajevića u 76. minutu, posle sjajne akcije koju su započeli Pantić i Ćirković. I to sa igračem manje od 58. minuta, s obzirom na isključenje Stefana Kovača.

- Iskrene čestitke našim igračima na trudu, zalaganju, energiji i pobedi koja je ubedljivo najteža od početka prvenstva. I ne samo od početka prvenstva, nego za ovih 16 meseci koliko ovde radim, meni lično je bila najteža za vođenje. Vrlo složena utakmica, igrači su morali da se prilagode na neke uslove. Postoji izreka „Ljudi prave planove, Bog se smeje“. Imali smo potpunu kontrolu utakmice, vrlo sam zadovoljan načinom na koji smo analizirali Bačku. To je ekipa koja ima daleko manje bodova nego što su zaslužili od početka sezone. Imali su nesreću da promaše dva jedanaesterca... – kazao je Aleksandar Veselinović, šef struke Čukaričkog, koji je potom nastavio:

- Napravili smo strategiju u kojoj smo mi dominirali, kontrolisali smo meč, imali smo i dve izvanredne šanse u prvih 45 minuta. Na poluvremenu smo imali ideju kako da rivala još više ugrozimo. U momentu kad sam se spremao da napravim izmenu, dogodile su se dve stvari. Eze je zbog povrede izašao, inače moram da ga pohvalim za nastupe u ovih pet mečeva, igra na nivou kao kad je bio kod mene u Vojvodini. A trebalo je da iz igre izađe Kovač, mlad momak, koji je nekoliko minuta kasnije u našoj tranziciji ka napadu, udario protivničkog igrača bez lopte, opravdano je dobio crveni karton, biće mu ovo velika škola. Tada smo Bačku vratili u igru, ali smo na kraju, rekao bih, herojski došli do pobede, majstorstvom naših igrača.

Veselinović je potom konkretnije objasnio šta se sve dešavalo posle isključenja Kovača i situacije kad je njegov tim ostao sa desetoricom.

- Bio sam prinuđen da vršim razne modifikacije u igri, ali su momci pokazali da su izvanredni, sa velikim moralnim kvalitetima, prihvatali su sve do kraja. Ovako teška pobeda vrlo je dobra za samopouzdanje. Ne možete uvek u prvih deset minuta da date tri gola i da pobeđujete lako. Koristiće nam ovo, ali sa druge strane potrošili smo mnogo energije pred meč u petak u Gornjem Milanovcu protiv Metalca. Bačka je bila organizovana, imali smo problem što naš desni ofanzivni deo tima nije dobro funkcionisao. A kad imate igrača manje, to više nije ista utakmica, nisu ista dejstva. Od tog momenta smo tri puta menjali raspored igrača na terenu, u zavisnosti od rezultata. Opredelenje u svakom momentu je bilo da dobijemo meč. Rizikovali smo, veoma lako smo mogli da izgubimo od Bačke, kolega je hrabro ubacio i drugog špica. Naklon igračima, ovo je nagrada za njihov odnos, ne samo u toj utakmici, nego za čitavu atmosferu u svlačionici – pohvalio je momke Veselinović.

Posle odlaska Slobodana Tedića, Veselinović ima više opcija za mesto napadača. U prvih pet kola nekoliko igrača igralo je na toj poziciji.

- Za pet kola postigli smo 14 golova, uz Partizan smo najefikasnija ekipa u Super ligi. Od tih 14 golova, pogađalo je osam igrača. Veoma sam srećan zbog toga, a bio bih nesrećan kad bi ekipa zavisila od jednog ili od dva igrača. Ako nastavimo u ovom ritmu, problem napadača nećemo imati – istakao je Veselinović.

Posebne pohvale išle su na račun Nigerijca Vinsenta Ezea, strelca tri pogotka ove sezone, ali i Kajevića, koji je rešio meč protiv Bačke.

- Eze je Čukaričkom dao četiri gola. Njegova prva pozicija je centralni napadač, sa tom ulogom je i došao ovde, ali naravno može da igra i po boku. Imamo četiri napadača, imamo i petog ako treba. Najvažnije je da ekipa kao sistem funkcioniše dobro, tada je najmanji problem ko igra u špicu. Kajević je u duelu sa Bačkom promenio četiri pozicije, na kraju je došao u situaciju da reši utakmicu. Kad se utakmica „lomi“, to majstorstvo dolazi do izražaja. To je razlika i na svetskom nivou. Ali, da ne izdvajam jednog, dvojicu igrača, šta da kažemo za Docića, Birmančevića, dolazi Pantić... Kad roditelj ima petoro dece, ne možete da razlikujete koga više volite – slikovito je objasnio Veselinović.

