TRANSFER KARIJERE: Roma spremila neverovatnu ponudu za Dušana Tadića! Ajaks u neverici!

Srpski fudbaler i kapiten "kopljanika" iz Amsterdama prva želja "vučice" iz Rima, iako ga ugovor sa holandskim klubom veže do 2023. godine

Roma i Dušan Tadić! Klub iz Rima zainteresovan je da u svoje redove dovede srpskog reprezentativca koji poslednje dve sezone briljira u dresu Ajaksa.

Čelnici Rome smatraju da bi Dušan Tadić bio pravo rešenje za napad kluba, posebno ako Edin Džeko napusti glavni grad Italije, pošto pregovara sa Juventusom. Tadić je igrao u Premijer ligi za Sautempton, u dva navrata u Holandiji, za Groningen, Tvente i sada Ajaks. Da li je pravo vreme za Seriju A? Pokazaće naredni dani i nedelje pred nama.

Nikoga ne čudi što je Dušan Tadić (31) zapao za oko čelnicima Rome, jer ima fantastične sezone iza sebe gde je sa Ajaksom dva puta bio prvak Holandije, a stigao je i do polufinala Lige šampiona 2019. godine, gde su "kopljanici" nesrećno poraženi od Totenhema.

Njegov menadžer Miloš Malenović otkrio je krajem maja, da je jedan klub iz Italije zainteresovan za Dušana Tadića. Da li je već tada postojao interes Rome, iako se se spekulisalo da Srbina žele Juventus, Milan i Inter.

- Imali smo konkretnu ponudu iz Italije, ali detalje ne smem da otkrijem. Tadić je sada kapiten Ajaksa i ima ugovor do 2026. godine - izjavio je Malenović.

Dušana Tadića, čija vrednost na tržištu iznosi 20.000.000 evra, igrački ugovor sa "kopaljnicima" iz Amsterdama veže do 2023. godine i predviđa da on još tri godine ostane u klubu i nakon kraja karijere. Srpski fudbaler prvi je izbor sportskog menadžmenta Rome. Međutim, ukoliko bi holandski Ajaks zakerao u pregovorima, ili tražio astronomsko obeštećenje, Rimljani imaju i rezervni plan. To su pre svega iskusni Francuz i centarfor Čelsija Olivije Žiru, te Poljak Arkadijuš Milik iz Napolija.

Januarski pregovori Htela ga i Barsa Ove zime, polovinom januara velika Barselona bila je zainteresovana za Dušana Tadića. Uprava Katalonaca videla je tada Tadića kao bolje rešenje u odnosu na nešto starijeg Urugvajca Luisa Suareza. Zastupnici Dušana Tadića bili su u Barseloni, pregovaralo se, ali do dogovora nije došlo.

