HRVAT POBEGAO IZ BARSELONE, PA PROGOVORIO: Evo šta je Rakitić kazao o Mesiju i šta ga je oteralo sa Nou Kampa

Na predstavljanju u novom klubu, Rakitića je sačekalo "staro" pitanje, da li je razlog njegovog neigranja bilo prijaltejstvo Mesija i Artura Vidala.

- Prvo i osnovno, ne mogu da kažem da smo Mesi i ja bili najbolji prijatelji, ali Leo je uvek imao dobar odnos prema meni. Drugo, ne znam odgovor na vaše pitanje. Znam da sam uvek bio na raspolaganju treneru. A da je bilo nekih odluka koje nisam mogao da razumem, bilo je. Ipak, morao sam da ih prihvatim zbog ekipe, rekao je Rakitić.

Njegov prelazak na "Sančez Pishuan" mnogi su okaraktelisali kao beg iz Barselone.

- Ja sam veoma uzbuđen zbog ovog transfera i zbog toga što sam opet u Sevilji. Samo želim da što pre počnem s treninzima. Što se Barselone tiče, došlo je vreme za odlazak i to je to. To je sve. Meni je najbitnije je da su ovim transferom srećne sve tri strane. I Sevila, i Barselona i ja, zaključio je Rakitić.

Ovo nije prvi put da se govori o Mesijevom uticaju na postavu tima za koji nastupa, doduše o tome se više govorilo kada je reprezentacija u pitanju, gde je Argentinac navodno umeo da selektorima sugeriše kog igrača da pozovu.

Rakitić je u Barseloni odigrao 310 utakmica, postigao 36 golova i upisao 40 asistencija.

