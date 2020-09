(UŽIVO) PONIŠTEN GOL CRNO- BELI: Zlatibor Čajetina - Partizan (0:0)

Prvo poluvreme

34. minut - Velika prilika za Zlatibor! Đakovac je uzeo loptu krenuo ka golu, Popović je odlično intervenisao

32. minut - Bojan Matić je zatresao mrežu Zlatibora, ali su sudije signalizirale ofsajd. Ipak, prilično sporna situacija jer deluje da napadač crno-belih nije bio u nedozvoljenoj poziciji.

30. minut - Odlično je izveo korner Denis Stojković, iz kojeg je pogodio prečku. Bilo je dosta probleblema za Čupića.

25, minut - Dobro je centrirao Zdjelar sa desne strane, a Lazar Marković glavom gađao preko gola

21. minut - Pokušao je Maki Banjak glavom nakon kornera za crno-bele, međutim nije bio precizan

18. minut - Pritisak Zlatibora, dva minuta je bila lopta na polovini Partizana i "šunjala" se oko šesnaesterca, ali bez neke prave opasnosti po gol Popovića

15. minut - Asano je u trku ušao u kazneni prostor sa desne strane, ali je šutirao u spoljni deo mreže

8. minut - Partizan ima inicijativu, ali za sada nema prilika

1. minut - Utakmica je počela

ZLATIBOR: Čupić - Jezdimirović, Islamović, Anđelković, Glišović - Krstić, Đakovac, Poček, Vladić, Janjić - Vukić.

PARTIZAN: Popović – Miljković, Vitas, Banjak, Urošević – Smiljanić, Zdjelar, Asano, Stojković – Marković, Matić.

Sastavi

Šef stručnog štaba crno-belih Aleksandar Stanojević ističe da će biti prinuđen da pravi rotacije u timu, kako bi odmorio igrače nakon napornog evropskog duela:

’’Imali smo 120 minuta igre, put, igrači su malo umorni. Idemo opet na put i to nam malo stvara probleme, ali ovo nam je mnogo važna utakmica, tako se i pripremamo. Generalno, neću nikog odmarati za utakmicu u Belgiji, samo ću ih odmarati od utakmice iz Moldavije i to je razlog za rotacije, ne zato što se pripremamo za Belgijance, već zato što moramo da odmorimo neke igrače. Videćemo kakva će utakmica biti, nadam se da ćemo biti dominantni. Asano je u dobrom stanju, ne znamo samo kakva je situacija sa Sadikom zbog povrede. Čekamo poslednji izveštaj doktora. Ako budu zdravi, biće obojica u sastavu. Ne kalkulišemo, idemo sa najboljim što imamo. Što se tiče ekipe Zlatibora, gledao sam njihove utakmice. Mislim, malo su se konsolidovali u odbrani, igraju defanzivnije, disciplinovanje, znamo sve to. Opasni su, svaka ekipa ima dva-tri opasna igrača u našoj ligi i svaka ekipa može da bude opasna. Spremili smo se.’’

Šef stručnog štaba Zlatiboraca, Predrag Ristanović, veruje da njegov tim može da iznenadi crno-bele i da izbori povoljan rezultat:

’’Svi misle da ekipa Partizana ne može da se pobedi, ali ja mislim da može se pobedi, da može da se odigra jedna dobra utakmica. Ako se i ne pobedi, može da se dođe do povoljnog rezultata. Očekujem tvrdu i neizvesnu utakmicu, da možemo da se suprotstavimo njima. Važno je da se ne primi rano gol u nekom ranom periodu utakmice. Treba da čekamo svoju šansu, koja će sigurno doći, i da je iskoristimo. Oni su imali tešku utakmicu, igrali su 120 minuta, putovali, sada ponovo putuju u Užice. Sve to njima stvara problem, uz crveni karton Sume koji neće nastupati i povredu Sadika koji je pod znakom pitanja.’’

Meč 8.kola Super lige Srbije između Zlatibora i Partizana igra se a početkom u 19 časova.

