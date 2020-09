OTKRIVENA NAJGORA ISTINA O MESIJU! Ovo se neće svideti navijačima: Evo šta je BAHATA zvezda Barse radila trenerima!

Nekadašnji sportski direktor Barselone i proslavljeni as katalonskog giganta, Antonio Zubizareta, otvoreno je govorio o odnosu Lionela Mesija sa bivšim trenerom kluba Herardom "Tatom" Martinom.

Zubizareta je potvrdio čuvenu priču da je Mesi u Barseloni bio veći od trenera i da je praktično imao moć da odluči ko će i koliko dugo sedeti na klupi kluba sa Nou Kampa.

foto: Profimedia

"Kada je Tata Martino bio na klupi Barselone često je govorio Mesiju: 'Znam da kada bi pozvao predsednika, on bi me oterao, ali dođavola ne moraš mi to pokazivati svaki dan, ja to znam i sam'. Nije mu bilo lako sa njim", tvrdi Zubizareta.

Podsetimo, Zubizareta je bio direktor Barselone u periodu od 2010. do 2015. godine.

Herardo "Tata" Martino vodio je Katalonce u sezoni 2013/14. i nije se proslavio. Španski gigant te sezone osvojio je samo Superkup Španije.

Kurir sport

Kurir