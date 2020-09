POŠTO JE REŠIO MEČ U SEVILJI: Luka Jović imao HITAN sastanak sa upravom Reala

Ne samo da je bio u startnoj postavi tokom meča 2. kola Primere sa Betisom u Sevilji (3:2), već je svojim potezom doneo timu igrača više.

Ipak, dan kasnije pozvan je na hitan sastanak sa upravom Reala, a prema tekstu španskog Asa predočeno mu je da će na pozajmicu otići samo ako to i sam bude želeo i bude postigao dogovor sa trenerom Zinedinom Zidanom.

"Luka Jović (22) se fokusira na Real u završnim nedeljama letnjeg prelaznog roka. Zato su iz sportskog menadžmenta kluba imali razgovor sa napadačem. Tom prilikom mu je rečeno da ostane miran i nastavi da radi, jer će otići na pozajmicu samo ako je sa tim potpuno saglasan, kada se radi o sezoni 2020/2021. Njegov ostanak u ekipi neće biti nikakav teret.

Jasno je da ni klub, ni igrač nisu nasmejani kada razmišljaju o tome šta se sve izdešavalo u prvoj godini otkako je Srbin poneo beli dres Reala, u koji je stigao na leto 2019. u transferu vrednom 60 miliona evra.

Bila bi tada dobra opklada da će uspeti i u Madridu, jer je uveliko postao zvezda u Ajntrahtu (27 golova i sedam asistencija na 48 utakmica), ali nije pronašao sebe u debitantskoj sezoni u Realu. Između povreda i malog poverenja koje je u njega imao Zinedin Zidan (samo 806 minuta i to na 27 utakmica, uz dva pogotka i dve asistencije), Jović i nije mogao da pokaže sav potencijal do sada, što je i dovelo do razmišljanja o njegovoj situaciji.

foto: Profimedia

Upravo je Zizu prvi izrazio mišljenje na tu temu, predlažući neki 'dogovor' koji bi Luki omogućio prilike koje ne bi imao sada u Madridu. U ovim godinama, bez mogućnosti daljeg razvoja, rizikuje stagnaciju. Nešto kasnije se strateg ekipe ponašao u skladu sa tim stavom, nije ga poslao sa klupe na teren protiv Sosijedada, iako je bilo 0:0.

Međutim, 'nebo se otvorilo' za napadača posle te neočekivane poruke.

Najpre, jedan od ključnih članova uprave je razjasnio celu situaciju, objasnivši (Joviću lično, a i novinaru 'Asa') da iako bi možda bilo bolje da je on sada u nekoj drugoj ekipi, čelnici Reala ga ni u kom slučaju neće terati da prihvati transfer.

Tokom prethodnih meseci, postojale su zainteresovanosti Čelsija, Napolija, Milana i Monaka, koje su odbačene, što je sada značajno i smanjilo mogućnost neke nove, atraktivne ponude. Zbog toga i opcija 'pozajmica', iako ostaje na stolu, gubi snagu. Ipak, Madriđani neće forsirati to rešenje i, zbog toga, Joviću je stavljeno do znanja da ostanak u klubu ne treba da gleda kao na neko loše. Zidan, koji ga je u subotu uveče uvrstio u prvu postavu FK Real Madrid, slaže sa sa tim", zaključuje "As".

