BRANIMIR SUBAŠIĆ ZA KURIR: Azerbejdžanci su u ovoj priči kao Srbi, a Jermeni kao Albanci! OTIMAJU NAM TERITORIJU!

Narod u Srbiji uglavnom je na strani Jermenije u sukobu sa Azerbejdžanom oko oblasti Nagorno-Kabahag. Kurir vam donosi i drugu stranu priče i argumente koje u ovom ratu imaju Azerbejdžanci.

Branimir Subašić, rođeni Beograđanin, posao je legenda fudbala u Azerbejdžanu. Prvo kao golman Nefčija, a kasnije i reprezentativac ove zemlje sa čak 40 nastupa. U razgovoru za Kurir, Subašić iznosi drugačije stav od onog koji najčešće čujemo u Srbiji.

foto: Printscreen

- Možda smo mi kao narod bliži Jermeniji, ali u ovoj situaciji Azerbejdžan je potpuno u pravu. Naime, kroz godine, Jermeni su naselili teritoriju koja istorijski pripada Azerbejdžanu, postali su većinsko stanovništvo i počeli su da traže sve veća i veća prava, sve do toga da se otcepe. Gotovo identična situacija kao što smo mi imali na Kosovu i Metohiji - počeo je priču Subašić.

Usledilo je i pojašnjenje poređenja.

- Dešava se nepravda prema azerbejdžanskom narodu, baš kao što smo i mi prolazili. Albanci su se naseljavali na deo teritorije Srbije, postigli da imaju većinu i poželeli da otcepe i to uradili. Azerbejdžan nije priznao Kosovo, iako bi možda pomislili da će to uraditi iz verskih razloga, to se nije desilo. Oni su jasni u stavu da je Kosovo Srbija, baš kao što je oblast Karabaga Azerbejdžan.

Subašić ističe da je sada u toku i diplomatski rat u kojem su Jermeni u prednosti.

- Ako gledamo realno i istorijski to je teritorija Azerbejdžana. To je sve jasno. E, sada... Vodi se politička borba širom sveta, Jermenija ima jaku dijasporu... Mnogo mi je žao zbog vesti koje stižu sa lica mesta, da stadaju ljudi, nadam se da će tome odmah doći kraj.

Ljudi ginu, a UEFA bi da se igra fudbal - nigde veze Odluka UEFA da se meč Ararat - Crvena zvezda odigra u Jerevenu potpuno je nejasna... - To nije pravična odluka. Ne znam na osnovu čega su tako odlučili, jer ljudi tamo ginu, kome je do fudbala, kada je rat u toku? Ko uopšte razmišlja o sporta sada tamo... Zaista mi nije jasno zašto se meč nije igrao u Beograd ili na neutralnom terenu - jasan je Subašić uz dodatak da veruje da će njegova Crvena zvezda pobediti i proći dalje.

Kurir sport / Miloš Bjelinić

Kurir