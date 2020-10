VUČIĆ POTVRDIO: Nema PUBLIKE na VEČITOM DERBIJU! Predsednik Srbije objasnio zašto će praznik fudbala proteći bez navijača!

Derbi je na programu 18. oktobra na stadionu Partizana, pa se u poslednje vreme dosta spekulisalo o tome da će će određen broj navijača moći da posmatra najveći praznik srpskog fudbala.

Ipak predsednik Vučić je kategorički negirao te tvrdnje.

"Razmišljalo se da li da se pusti 7.000 - 8.000 ljudi za derbi, do 10.000. Ali odlučili smo da ne pustimo, jer brojke rastu. Iako je to napolju, napolju je manje rizično nego u hali. Ali, doneli smo nove mere sa ograničenjima do 23.00, pa ćemo videti kako ćemo dalje. Ne možete da ukinete život, ali ljudi moraju da razumeju da ljudi koji vode zemlju moraju da brinu o procentu zaraženih i o životima ljudi" objasnio je Vučić.

Kurir sport

Kurir