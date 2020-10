BRUKA JE ŠTA SU MI URADILI! Dragan Džajić: Veoma su me uvredili kao čoveka i sportistu! Nisam to zaslužio! (FOTO)

Džajić je tada zajedno sa Vladimirom Cvetkovićem i Milošem Marinkovićem priveden zbog sumnje da su proneverili pet miliona evra.

foto: Saša Pavlić

"Ukoliko mogu izbegao bih tu priču. Ne bih se prisećao toga. Zaista mi je bilo teško. Mnogo su mi poremetili karijeru, veoma su me uvredili kao čoveka i sportistu. Nisam to zaslužio, ali da se ne pravdam jer emocije bi preovladale i ne bih rekao sve što imam. To je bruka za neke ljude koji su to svesno uradili, a znam ko su", rekao je Džajić u emisji Sportkluba "Sport light".

Dragan Džajić aboliran je 2012. godine od tadašnjeg predsednika Tomislava Nikolića.

Uzdigao se Mančester Junajted posle blamaže protiv Totenhema - savladao je kao gost Njukasl i PSŽ i danas (18.30) želi da nastavi seriju protiv Čelsija na Old Trafordu. Čelsi igra dosta promenljivo. Kvota na pobedu Mančestera je 2,50, na Čelsi 2,75, dok je na iks 3,40. Pogledajte sve kvote kladionice MOZZART za Mančester Junajted - Čelsi.

(Kurir sport)

Kurir