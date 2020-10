UŽIVO KURIR TV CRNO-BELI JURE BODOVE U NIŠU: Radnički - Partizan (0:0)

Prvo poluvreme

8. minut - Radnički pokušava da drži loptu u nogama, a Partizan je prvi put pripretio preko Lutovca

1. minut - Utakmica je počela

Prvo poluvreme

RADNIČKI: Ristić – Aksentijević, Stevanović, Marković, Ćirković – Kovačević, Pantelić – Đuričković, Živković, Gavrić – Đuranović. Trener: Milan Đuričić.

PARTIZAN: Stojković – Miljković, S. Marković, Banjak, Obradović – Zdjelar, Natho, F. Stevanović, Asano - Lutovac, Bajbek. Trener: Aleksandar Stanojević.

Sastavi

Tokom prethodnih nekoliko sezona Nišlije su često uspevale da savladaju crno-bele, pa treba očekivati izuzetno kvalitetnu, borbenu i zanimljivu utakmicu.

Domaćini su tokom aktuelne sezone ostvarili pet pobeda, uz tri remija i tri poraza, pa sa 18 bodova na svom kontu trenutno zauzimaju 9.mesto na tabeli. U prethodnom kolu su kao gosti podelili bodove sa ekipom Napretka, a rezultat je bio 0:0.

Gosti su tokom aktuelne sezone zabeležili sedam pobeda, uz dva remija i dva poraza, pa sa 23 boda na svom kontu trenutno zauzimaju 2.mesto na tabeli. U prethodnom kolu su kao domaćini u 163. večitom derbiju podelili bodove sa ekipom Crvene zvezde, a rezultat je bio 1:1.

Šef stručnog štaba niškog tima Milan Đuričić ističe da njegova ekipa maksimalno respektuje protivnika, ali da će se njegov tim do kraja boriti za pozitivan rezultat u ovom susretu:

’’Ovo je izuzetno teška utakmica i za nas i za njih. Pobediće ekipa koja bude strpljivija i koja se bolje adaptira na uslove i na teren, koji će, zbog kiše koja pada u nedelju, biti težak za igru. Partizan maksimalno respektujemo, ali učinićemo sve da budemo na nivou jednog ovakvog meča, da pružimo dostojan otpor i da ugrabimo šanse koje nam se ukažu kako bismo ostvarili pozitivan rezultat. Što se tiče kadrovske situacije, Kojić je i dalje povređen i neće moći da nam pomogne. Ostali su na raspolaganju i raspoloženi za igru. Dobro smo radili i bićemo spremni da se borimo devedeset minuta sa renomiranim protivnikom.’’

Šef stručnog štaba crno-belih Aleksandar Stanojević ističe da je Radnički jedna od najkvalitetnijih ekipa u ligi i da očekuje tešku utakmicu:

’’Spremamo se za teško gostovanje, veliki ispit za nas da vidimo gde smo, šta smo. Ekipa izgleda dobro, zadovoljan sam. Protiv Bačke smo poslednju utakmicu odigrali bolje nego onu prvenstvenu. Ekipa Radničkog ima dosta širok krug igrača, dobar izbor, sa dosta iskusnih igrača. Uz nas, Crvenu zvezdu i Vojvodinu imaju sigurno najbolju ekipu. Čeka nas teška utakmica na Čairu. Povrede igrača su normalna stvar u fudbalu, naročito kod igrača koji nisu konstantno igrali. Polako se spremamo da probamo da napravimo rezultat i igru. Teško je u ovom trenutku, ali malo strpljenja i biće to dobro. Ne tražim opravdanje, samo tražim strpljenje. Nikada nisam niti pričao niti kukao nešto, sve je to sastavni deo fudbala. Jedino što tražim je strpljenje, koje je bitno, a mi smo strpljivi i igrači su, verujemo da će to biti bolje. Nadam se pobedi, idemo na pobedu. Mi smo Partizan, na taj način se ponašamo, to nam je želja.’’

Derbi susret 12.kola Linglong Tire Super lige Srbije između Radničkog i Partizana igra se u ponedeljak 26.oktobra 2020.godine, sa početkom u 17 časova.

