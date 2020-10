BIŠEVAC BRANIO ZA SLOVAN PRE 14 GODINA, A DANAS ZA KURIR KAŽE: Verujem da ova Zvezda može da dočeka proleće u Evropi! (FOTO)

Crvena zvezda i Slovan iz Libereca prvu zvaničnu utakmicu u Evropi odigrali su pre 14 godina u kvalifikacijama za Ligu Evrope. Slavili su tada Česi trijumfovavši u dve utakmice (2:0, 2:1). Imali su tada crveno-beli odličnu ekipu predvođenu trenerom Dušanom Bajevićem, ali su spletom nesrećnih okolnosti ispali. Utakmicu na Marakani obeležio je i kuriozitet da je u poslednjih 15 minuta utakmice na golu Crvene zvezde stajao Milan Biševac, defanzivac koji je zamenio povređenog golmana Ivana Ranđelovića.

foto: Starsport©

Crvena zvezda je tada, u revanš utakmici u Beogradu igrala u sastavu: Ranđelović – Pantić, Biševac, Gaj, Perović – Kastiljo, Milovanović, Milijaš, Georgijev – Ailton, Đokić.

Milan Biševac u razgovoru za Kurir prisetio se te utakmice odigrane 28. septembra na Marakani, a potom izrazio svoja očekivanja u vezi večerašnje utakmice (18.55) dva kluba u drugom kolu grupne faze Lige Evrope, grupe L.

- U tom trenutku nije bilo svejedno. Trebalo je stati na gol, a nikada pre toga nisam branio. Pre svega jer smo gubili utakmicu, ispadali iz Evrope... Sad sam ove tačke posle svega i smešno, interesantno, veliko iskustvo. Gledam na to sa pozitivne strane - prisetio se Milan Biševac, a potom nastavio:

foto: Starsport©

- Izmene su bile izvršene, Šmuci (Ivan Ranđelović op.a.) povredio je primicač i nije mogao da nastavi. Neko je morao na gol, odlučio sam da to budem ja. Nekako mi je bilo logičnije da je neko od nas iz zadnje linije stane na gol. Zanimljivo, Brazilac Ailton je hteo da brani. Došao do mene, traži rukavice. Kažem mu - Gde ćeš debeli? Hajde, beži tamo, idi daj gol! (smeh) Neću valjda ja da ga dam! (smeh)

Milan Biševac imao je dve uspešne intervencije dok je stajao na golu Crvene zvezde.

- Više bih voleo da se to nije desilo, a da smo mi prošli dalje. Sećam se dobro te utakmice. Kad sam stavio rukavice, izašao sam visoko, povukla me lopta. Hteli su da me lobuju, pogledom sam ispratio loptu... Sreća, otišla je preko gola... Prva intervencija. Njihov igrač je probio sa leve strane, iskosa, šutirao, ali sam uspeo da odbranim. Nije izgledalo lepo, ali... Druga intervencija, njihov vezni šutirao je punom, a ja sam intervenisao kao odbojkaš. (smeh) Bukvalno sam odbranio upijačem.

foto: Starsport©

Crvena zvezda bila je favorit u dvomeču sa Liberecom, a izgubila je obe utakmice.

- Nismo potcenili Čehe. Taj period nije bio sjajan za nas, atmosfera je bila čudna u klubu. Sve je došlo posle eliminacije od Milana u kvalifikacijama za Ligu šampiona. Taj žreb je bio čudan, gde smo za protivnika dobili "roso-nere", kojima je tada prvobitnom odlukom bilo zabranjeno da igraju Evropu. Međutim, oni su te godine posle duela sa nama zaigrali sjajno i osvojili Ligu šampiona. A, nama se desio Liberec. Nisu nam legli Česi, jednostavno. Bili smo favoriti, ali...

Priseća se Milan Biševac svega što se dešavalo i na prvoj utakmici u Liberecu.

- Taj prvi meč kod njih nas je dotukao. Pobedili su nas 2:0. Mi smo igrali, ali ništa konkretno, kružili oko njihovog golas, a oni su bili konkretni, davali golove. Onda je došao revanš u Beogradu, brzo su nam dali gol, mislim da naši navijači nisu ni videli pogodak, jer si razvijali šetalicu i pevali. Posle toga bilo je teško. Jurili smo rezultat i na kraju nismo uspeli. Kao da se sve urotilo protiv nas u te dve utakmice sa Liberecom.

Interesovalo nas je kako su čelnici kluba predsednik Dragan Stojković Piksi i trener Dušan Bajević reagovalo posle eliminacije.

- Velika tenzija je bila posle utakmice. Milion faktora oko nas, pognute glave u svlačionici, ništa se ne čuje, odvratna tišina. Svi smo bili razočarani. Nije Piksi bio nešto ljut na nas, ne sećam se čak ni da je ulazio u svlačionicu. Trener Bajević bio je potišten, baš mu je teško sve palo, kao i nama igračima. Bio je vruće glave, gledao nas je, ali nam nije ništa rekao, koliko se sećam.

foto: Www.crvenazvezdafk.com/Nikola Mitić

Crvena zvezda pod Dejanom Stankovićem, Milanu Biševcu deluje kao tim koji ima perspektivu.

- Ova Zvezda ima ideju! Deki radi fenomenalan posao, iako je mlad. Ima kvalitet, to se vidi. Novi trener ima nove ideje, i kockice se polako slažu. Videlo se to protiv Hofenhajma, delovali su sjajno na terenu, posebno taktički. Šteta što posle niza šansi koje su stvorili, nisu dali gol. Posle su, nažalost kažnjeni, iako nisu zaslužili da izgube.

Crvena zvezda posle neuspeha u Nemačkoj ima imperativ pobede u večerašnjoj utakmici.

- Ako Zvezda želi da prođe grupu, a koliko vidim, svi u klubu to žele, onda moraju da pobede sve kod kuće. Neće to biti laka utakmica, nimalo. Posebno što će biti igrana bez gledalaca. Verujem u momke i nadam se pobedi. I ne samo pobedi, verujem da ova Crvena zvezda može da prođe grupu i dočeka proleće u Evropi.

foto: Www.crvenazvezdafk.com

Milan Biševac apostrofirao je i nekoliko fudbalera Crvene zvezde koji su baš onako, po njegovom ukusu.

- Velja Nikolić i Željko Gavrić su veliki potencijal! Lepo se razvijaju, imaju sreću da rade sa Dekijem. Tu je i Katai, iskusan fudbaler i odličan igrač. Na mojoj poziciji, pozadi su Degenek i Milunović, provereni defanzivci. Mali Eraković može da bude pravi, ima ogroman potencijal.

Milan Biševac po završetku fudbalske karijere koja je trajala 18 godina, obreo se u menadžerskim vodama.

- Krenuo sam polako, leglo mi je lepo. To je sportska, prava priča. Stepenik po stepenik, kao i u fudbalskoj karijeri. Učim od iskusnijih ljudi, ne pravim se pametan, ne forsiram. Imam kontakte i to mnogo pomaže.

foto: Www.partizan.rs

Prvi veliki posao Milan Biševac uradio je ove jeseni, kada je u Partizan doveo Žana Kristofa Bajbeka, Francuza poniklog u PSŽ.

- Bajbek je kvalitetan fudbaler, ali nespreman! On je sada na nekih 30 odsto svojih mogućnosti. Iza njega je velika pauza, višemesečna. A, svi znamo da ritam fudbalera dolazi kroz utakmice. Biće veliko pojačanje za Partizan, samo mu je potrebno vreme i malo strpljenja. Ne volim da pričam o svom poslu, da stavljam teret na igrača, momak je tek došao, a teren jeste i biće veliko merilo. Bez dobre fizičke pripremljenosti nije moguće igrati vrhunski sport. Veliki sam optimista što se njega tiče, samo da se lepo spremi. Igrao je on za PSŽ, Sent Etijen, Valensijen, Utreht... To govori o njegovom kvalitetu - jasan je Milan Biševac.

Kurir sport/Aleksandar Radonić

Kurir