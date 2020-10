STEFAN ŠAPIĆ PRED NOVI PAZAR: Moramo da ponovimo igru iz Sente ukoliko želimo dobar rezultat

Stefan Šapić je protiv TSC-a u Senti odigrao 77. meč za Čukarički, 69. u Super ligi Srbije. Njegova statistika po broju odigranih minuta je i dalje fascinantna, prošle sezone je od 30 mečeva odigrao čak 29, propustio je samo duel protiv Mačve, koji je bio bez takmičarskog značaja.

Od 29 odigranih susreta, u samo jednom je zamenjen, četiri minuta pre kraja, u ostalima bio je na terenu od početka do kraja. Ove sezone nastavio je u istom ritmu, odigrao je svih 12 mečeva u Super ligi, samo je protiv Šapčana zamenjen deset minuta pre kraja. Kako sada stvari stoje, ukoliko ne bude ostvario transfer u zimskom prelaznom roku, Šapić će dogurati i do stotke u dresu Čukaričkog.

- Tu sam, „zapečaćen“ na Banovom brdu, što bi neki saigrači rekli, u klubu sam od rođenja. Samo o Čukaričkom razmišljam, da dam ekipi što je više moguće, da svaki meč odigramo sa sto odsto svojih mogućnosti. Ako bude neke ponude, otom-potom – kazao je Stefan Šapić, protiv TSC-a jedan od najboljih pojedinaca na terenu.

Upravo su dueli prvog kola Kupa Srbije na gostovanju Novom Pazaru, kao i derbi meč protiv TSC-a u Senti bili „trenutak istine“ za Brđane. A igrači u belo-crnim dresovima pokazali su da je kriza bila samo trenutna i da su brzo zaboravljena dva vezana poraza, od Spartaka i Proletera.

- Bili smo veoma koncentrisani u Senti, jaki u svakom duelu, nismo ni jednog trenutka dozvolili protivniku da uspotavi ritam. A to svakako nije lako protiv ekipe kao što je TSC. Iskreno, smatram da smo zaslužili sva tri boda, pre svega zbog pristupa koji smo imali prema igri. Nedostajao je gol da ukrasi odlično izdanje protiv TSC-a, ali sada je na nama da se okrene Pazarcima – već misli o narednom izazovu kapiten u odsustvu povređenog Marka Docića.

Drugi put u kratkom vremenskom intervalu Čukarički će odmeriti snage sa Novim Pazarom. Pre osam dana, Brđani su slavili na gostovanju sa 3:1, za plasman u osminu finala Kupa Srbije.

- U tom meču oni su izveli kombinovan sastav, uspeli su da povedu bukvalno iz prvog šuta, ali smo se na vreme vratili, odmah izjednačili, a potom na startu drugog poluvremena sa dva gola rešili pitanje pobednika. Siguran sam da će Pazarci na Banovo brdo doći u najjačem sastavu, ali nama je ovaj meč od ogromne važnosti. Cilj je da u naredna dva susreta, a oba igramo kod kuće, protiv Novog Pazara i Voždovca, uzmemo šest bodova – kazao je Šapić, koji je potom dodao:

- Vratili smo samopouzdanje u poslednja dva meča, zaboravili smo nešto lošije partije pre toga. Liga je prilično ujednačena, mi smo trenutno osmi, a četvrtoplasirani nam beži tri boda. Svaka utakmica je vrlo, vrlo bitna, svaka može da „prelomi“. Na nama je da ponovimo pristup iz meča u Senti i da postižemo golove. Iskreno, čekam i sebi sam zacrtao da zatresem mrežu i da uđem u seriju, kao što je to bio slučaj prošle sezone, iako to nije moj osnovni zadataka. Pritiska uvek ima, ali profesionalci smo, znamo šta želimo i šta je cilj do kraja sezone. Pokazali smo protiv TSC-a da možemo, da smo ekipa, da smo grupa, da nas krasi sjajna atmosfera i da imamo potencijal i kvalitet da budemo u vrhu tabele.

Pohvalio je Šapić i saigrače iz Čukaričkog na pozajmici u Novom Pazaru, Andriju Fratrovića i Bojicu Nikčevića.

- Eto, Bojica je postigao evrogol u pobedi protiv Rada, čestitao sam mu i kazao da samo tako nastavi.

Posle povrede Docića protiv Crvene zvezde Šapić je preuzeo kapitensku traku, za koju je kazao da je motiv više, ali i da jedva čeka da je vrati iskusnijem saigraču.

- Nedostaje nam Docić, svi se nadamo da će se što pre vratiti na teren. Imali smo dosta problema sa povredama, sada se polako kompletiramo, a smatram da će Čukarički najbolje igrati na proleće. Ali, do tada moramo da pobeđujemo i da ostanemo u trci za Evropu – upozorio je Stefan Šapić, koji je u klubu sa Banovog brda od 2009. godine.

Kurir sport

Kurir