LALATOVIĆ BRUTALAN! Ovo je SRAMOTA: Vama je TOPLO u vašem stanu, puni su vam FRIŽIDERI i ne zanimaju vas problemi SIROTINJE! VIDEO

Uoči utakmice trener Novosađana Nenad Lalatović održao je izuzetno zanimljivu konferenciju za medije

On je već nekoliko puta kukao zbog finansijske situacije u klubu, a sada je otišao i korak dalje.

"Ja ne mogu da shvatim kako ljudi ovde ne mogu da se dozovu pameti, da znaju koliko je Vojvodina veliki klub. Ovo je sramota, tuđe ratove ja neću da vodim. Oni neka rade šta hoće, mene zanimaju samo moji igrači i zaposleni u klubu. Ja sam dva-tri puta molio i želim još jednom da zamolim i našeg gradonačelnika gospodina Vučevića i upravu kluba da sednu i da se dogovore. Vi taj problem možete da rešite za jedan minut" , rekao je Lalatović i nastavio u dahu

"Ako vi ne možete da ga rešite, meni je žao što ovo moram sad da kažem, ali ja ovom prilikom molim gospodina Vučića, koji je našu Srbiju napravio ovako velikom i moćnom. Ti ljudi vama polažu račune. Pošto ja ne mogu da doprem do njih, žao mi je što ovo moram da kažem i što vas opterećujem ovakvim stvarima, ali vi rešavate sve probleme u našoj državi. Ne znam kome više da se obratim", upitao se Lalatović.

foto: Starsport

Trener Vojvodine je nastavio svoj monolog

"Meni je žao da zaposleni um klubu nemaju ni 500 dinara u džepu. Za njih je pogotovo teška situacija, ali i za moje igrače. Gradonačelnik je rekao: "Morate da donesete trofej u Novi Sad. Želim trofej." Gradonačelniče, mi smo vas poslušali. Otišli smo sami i doneli trofej. I vi ste bili na stadionu, i vaš otac koji imao 80 godina i koji je veliki navijač Vojvodine. Sad samo tražim da sednete sa upravom kluba i da rešite problem. Možete to da uradite za jedan minut. Nemoguće je da te pare ne mogu da se pronađu, nije to neki ogroman novac. Može grad i da pozajmi, nisu to neki milioni. To su dve premije, dve plate, rate, nagrade. Vi ne shvatate koliko je to ozbiljan problem, vama su kući frižideri puni, a mojim igračima i zaposlenima su možda prazni. I vi možda nemate taj osećaj koliko je ljudima potreban novac, neko možda treba da plati alimentaciju, neko da da ocu i majci. Nije bitno kome za šta trebaju pare, to su njihove pare."

Nije se Lalatović tu zadržao, reči su samo "izlazile iz njega."

- Zato se još jednom izvinjavam našem predsedniku, ali ovo je veliki klub i sramota je da Vojvodina ne dobije to što joj pripada. Prvo zaposleni, zatim moji igrači koji su sve to zaslužili. Šta još treba da uradimo da bi dobili ono što im pripada? Ja ne tražim tuđe, ja tražim naše. Pošto vi ne možete da nađete zajednički jezik, da li vam radi sujeta ili nešto drugio ja to ne znam... Ali nemojte da pate zaposleni koji rade jako pošteno. Žao mi je kada vidim one žene koje spremaju hranu. Svaki dan me pitaju. Žena koja pere veš se jadna razbolela, radi dva posla...Vas je briga, vama je toplo u vašem stanu, puni su vam frižideri i ne zanimaju vas problemi sirotinje. E, pa mene zanimaju. I ja sam nekada živeo teško. Možda vi ne znate, mada mislim da znate, ali sad su vam puni frižideri pa se pravite da ne znate. Pomozite Vojvodini, jer možete to da uradite za jedan minut. Samo sedite i razgovarajte. Nemojte više da se brukate.

Za kraj je temperamentni stručnjak poentirao.

"Ako vi ne možete da ga rešite, ja onda javno molim predsednika Vučića koji nažalost i ovo mora da rešava, zbog 100 porodica koje dva meseca nisu primile platu, da ih on okrene. Samo jedan njegov poziv će njima biti dovoljno da se dozovu pameti i da te porodice imaju pun frižider. Znam ja da im smetam što ovako pričam i da žele da mi vide leđa, ali to je njihova sramota što ovakvom poštenom čoveku žele da vide leđa" , zaključio je Nenad Lalatović.

Kurir sport

Kurir