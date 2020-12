SAŠA ILIĆ O SMRTI ZOLTANA SABA: Ja stvarno ne mogu da verujem, šta je ovo... Zaledio sam se!

Povodom njegove smrti oglasio se i Saša Ilić, legendarni fudbaler crno-belih.

- Ja stvarno ne mogu da verujem, šta je ovo… Zaledio sam se. Pre svega, želim da izrazim najiskrenije saučešće porodici. Šok je utoliko veći, jer čini mi se niko nije znao da je imao nekih zdravstevih problema. Sedeo je pre dve nedelje na klupi TSC-a upravo protiv Partizana, ništa nije ukazivalo na to da je zdravstveno ugrožen. Veliki je ovo udarac, ogroman, jer Zoltan je bio divan čovek, osoba za primer svima - kaže za “Blic” Saša Ilić.

Proveli su Sabo i Saša Ilić četiri godine zajedno u Partizanu.

– Bilo je to lepo vreme. Osvajali smo zajedno trofeje. Zaista za njega mogu da kažem samo lepe stvari. Bio je odličan fudbaler i još bolja ličnost. Siguran sam da ne postoji čovek koji može nešto loše da kaže za nega. Sabo nikada ni mrava nije zgazio. Družili se se u to vreme intenzivno, išli smo na kafu, pričali, ma bio je čista desetka. Nikada mi ništa nije bilo teško da uradi. Iako je na terenu bio veliki borac, privatno je bio nenametljiv i miran. Neizmerno skroman. Baš me ovo pogodilo, njegovim preranim odlaskom svi smo na velikom gubitku – zaključio je Sale.

Podsetimo, Zoltan Sabo je minule noći preminuo u bolnici u Sremskoj Kamenici, iznenada, u 49. godini, jer mu je srce stalo.

Kurir sport

Kurir