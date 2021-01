ZMAJEVI PONOVO NA OKUPU: Voždovac počeo pripreme za drugi deo sezone

Fudbaleri Voždovca okupili su se danas na početku priprema za nastavak sezone u Super ligi i Kupu Srbije.

"Raduje me da smo konkurentni i imamo ambicije u oba takmičenja. Radićemo na elemntima koje treba unaprediti, a zadržaćemo sve ono što je funkcionisalo u jesenjem delu sezone. Želimo da naša igra i način na koji dolazimo do bodova bude prepoznatljiv i to će biti naš fokus", rekao je trener Jovan Damjanović.

Voždovac je posle prvog dela sezone 10. na tabeli srpskog prvenstva, a igraće i četvrtfinale Kupa.

Klub je sva testiranja pred okupljanje obavio u prethodnim danima, a na sajtu se navodi da su igrači pokazali zavidan nivo fizičke pripremljenosti.

Po planu koji je napravljen, ekipa će nedelju dana trenirati u Beogradu, a potom sledi odlazak na pripreme u Antaliju. ; "Igraćemo četiri utakmice u Turskoj i najverovatnije još jednu po povratku u Srbiju. Malo kraći period priprema nego inače, ali adaptiramo se na to i prilagodjavamo drugačijim uslovima", kazao je Damjanović.

Voždovac će prvu utakmicu u nastavku sezone igrati u subotu, 6. februara protiv Radnika u Surdulici.

