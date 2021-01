DEJVID BEKAM O NOVOM TRENERU INTERA: Fil Nevil je zaslužio ovaj posao!

Suvlasnik fudbalskog kluba Inter iz Majamija Dejvid Bekam rekao je danas da je trener Fil Nevil angažovan na osnovu zasluga, a ne prijateljstva sa njim.

"Naravno, ljudi će uvek da okrenu stvari i kažu da je to zato što je on moj prijatelj. To nema nikakve veze sa tim. Naša grupa vlasnika ne zapošljava naše prijatelje. Zapošljavamo najbolje ljude, bilo da su na terenu, van terena, u našem osoblju, ljudima koji rade u trening centru, na stadionu. Mi ovde vodimo ozbiljan fudbalski klub. Mi zapošljavamo ljude za koje mislimo da odgovaraju poslu", rekao je Bekam.

Bekam je igrao sa Nevilom u Mančester junajtedu od 1994. do 2003. godine i za reprezentaciju Engleske od 1996. do 2007. godine. Oni su suvlasnici četvoroligaša Salforda u Engleskoj.

foto: AP

Nevil je do nedavno bio selektor ženske fudbalske reprezentacije Engleske, koju je predvodio do polufinala Svetskog prvenstva 2019. godine.

"Moja lojalnost prema Filu uvek je postojala pošto sam se kao igrač na njega oslanjao, odlično je trčao pored mene. Nikada mu nisam davao loptu jer sam mislio da sam bolji dodavač od njega, pa nikad nije dobio te lopte. Ali, znao sam da će biti tu, pošto je znao da je to najbolje za tim", rekao je Bekam.

"On će takve odluke donositi kao trener, ne samo u našem klubu, već i kao trener naše akademije, trener našeg USL tima i on je naš vodja. Zbog toga je u ovoj poziciji. To nema veze sa našim odnosom, sa našim prijateljstvom, lojalnosti koju osećamo jedan prema drugom", dodao je on.

Jedan od vlasnika Intera Horhe Mas rekao je da Nevilu nije "dodeljen posao u klubu, već da ga je on zaradio".

Beta

Kurir