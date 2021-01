ČUKARIČKI JE POSLE ZVEZDE NAJBOLJI KLUB: Vezista igrao u Ligi Evrope, sad stigao na Banovo Brdo

Krilni vezista je prethodne jeseni branio boje Dandalka koji je u LE bio u grupi sa Arsenalom, Moldeom i Rapidom, a sada će svojim iskustvom pokušati da pomogne Čuki da na kraju sezone obezbede mesto u kvalifikacijama za Konferens Ligu.

U razgovoru sa novinarima u Turskoj, Čolović je otkrio kako je završio na Banovom Brdu - ali i zašto je pre godinu dana napustio Proleter i otisnuo se u Irsku.

- Mene je Čukarički hteo i pre godinu dana. ali se klubovi na kraju nisu dogovorili. Sada se otvorio prostor da dođem, otišli su Eze i Endijae na mojoj poziciji, tako da je krenula ta priča. Lako smo se sve dogovorili. Ja sam iz Beograda i bila mi je želja da dođem tu. To je dobra sredina za igrače. Posle Zvezde, to je za mene najbolji klub u smislu svega. Znam dosta igrača koji su prošli kroz klub tako da su mi pričali o svemu. U Srbiji kada biraš, to je idealan klub da izabereš - rekao je Čolović i nastavio:

- Ja sam imao ugovor sa Dandalkom, tamo sam otišao iz Proletera zato što sam hteo nešto da promenim. Išlo mi se iz Proletera, ja ga volim i proveo sam tri najlepše godine, ali sam se jednostavno zasitio. Hteo sam preko, stigla je ta ponuda, dali su mi okej uslove i ja sam rekao: "Hajde da probam." Ali generalno ta liga nije neka. Fudbal je kod nas na mnogo većem nivou. Dandalk jeste dobar, ali kada tamo igraš vidiš da ne možeš nigde da odeš. Problem je bio i to što sam 10 meseci sam zbog korone. Niko nije mogao da mi dođe, već sa glavom "nisam bio u redu", bukvalno koliko god para da je u pitanju shvatio sam da nije više to za mene.

- Upoznao sam ja tamo dosta finih ljudi, verujem da bi mnogo bolje to funkcionisalo da nije bilo korone. Ima tih kafića, išao sam malo. Da mi je neko rekao to pre, ne verujem da bih to pirhvatio. Na kraju nije bila poenta da se mučiš. Pričao sam sa klubom i rekao sam im: "Vidite ljudi, ja ako sada dođem opet kod mene niko neće moći do juna ili jula. Hoću da idem, nije poenta da budem nesrećan. Želim da se vratim u svoju zemlju i da tamo igram fudbal. Tamo mi je lepo." Mislim da čovek iz Srbije treba da ide samo ako je nešto baš dobro, ne po svaku cenu. Ali kod nas je i situacija teška. Ne toliko u Čukaričkom, zato sam ga i izabrao, jer je jedan od najstabilnijih klubova u Srbiji.

Ono što je bitno za Brđane jeste i to da je Čolović u međuvremenu održavao formu i da nije u potpunosti nespreman stigao na pripreme.

- Ja sam privatno održavao formu poslednje tri nedelje. Svaki dan smo intezivno radili. Naravno da nije isto trenirati sam, jer ovde imaš neki režim. Trebaće mi malo vremena da uđem u sve to, ali mislimd a neće biti problem i da ću brzo ući u ritam. Svi imaju razumevanja i sada predstoji dve-tri nedelje teškog rada i da se spremim da se priključim ekipi.

foto: FK Čukarički

Osvrnuo se Čolović i na vreme provedeno u Irskoj.

- Potpisao sam za Dandalk 31. januara 2019. godine, a tamo sam došao 25. februara zato što sam čekao tu radnu dozvolu. Odigrao sam prvu utakmicu i posle toga je sve stalo. Čak i treninzi. Sedeo sam kod kuće bukvalno do juna. Tamo je bio totalni "lokdaun", sve je bilo zatvoreno i nisi smeo da ideš dva kilometra od kuće. Ja sam živeo pored stadiona i jedan čovek mi je otvarao kapije da trčim stalno. Slali su i oni video snimke šta da se radi, ali to ništa nije bilo ozbiljno.

- Posle toga su konačno počeli treninzi i liga sredinom jula. Igrali smo i kvalifikacije za LŠ sa Celjem, ispali smo - i to baš glupo. Gubili smo 1:0, promašili svašta, i na kraju primili i drugi gol. Ali se ispostavilo da je bolje što smo isplai od njih jer bi onda išli na Molde. Generalno smo u prvenstvu krenuli nešto lošije. Oni su uvek u šampionatu pobeđivali svakog lagano. Umesto starog trenera Irca došao je Italijan i ekipa se malo drmnula. Zatim smo preko Andore, Farskih Ostrva i Šerifa ušli u Ligu Evrope.

- Nakon toga je atmosfera bila ekstra. Putovanja na svakih sedam dana, njima je to istorijski uspeh. Bili su u grupnoj fazi 2016. godine, zatim su ušli i sada, ali je bilo loše to što navijači nisu mogli na stadion, jer ljudi generalno tamo vole fudbal. Oni jesu okej, imaju taj neki ostrvski stil, ali da igraš sa takvim ekipama u LE... Evo, Partizan na kraju nije ušao, a Dandalk jeste.

Iako je otišao u slabije takmičenje od Superlige, Čolović je na kraju igrao Ligu Evrope koja je svakako bila veliko iskustvo. Interesovalo nas je i kako sam vezista gleda na taj "prelaz."

- Iskreno, nisam sada nešto fasciniran. To jeste neki ozbiljan nivo, ali dosta naših igrača bi moglo da igra to takmičenje. Fizička pripremljenost i ritam, to je ono što možda našim igračima malo fali, ali što se tiče znanja mislim da naši bolji igrači iz Superlige mogu to da isprate. Ja sam bio uveren da je to ne znam šta sad kada gledaš na televiziji, da misliš da neko leti. Arsenal je druga priča, tu nema govora. Molde i Rapid, to nije nešto što ne može da se isprati. Mislim da naši igrači imaju znanje.

Otkrio je i kako su ga dvojica fudbalera Arsenala oduševila prilikom menjanja dresova.

- Prvi put sam menjao sa Kolašincem i drugi put sa Sedrikom. I to sve za drugare, ne za sebe. Meni su drugari poslali da ih uzmem, a ja generalno to ne volim da menjam. Međutim, tu se videlo da su i veliki ljudi. Kolašinca sam pitao da li može dres, on mi kaže da će dati unutra. Mislio sam da sigurno želi da me eskivira, da kaže da će unutra i da ne dođe. Možda ne sme ili neće da da. Ja sam već pomislio da od toga nema ništa, ali kada sam ušao u svlačionicu on dolazi i kuca i pita gde sam da mi da dres. I Sedrik isto. On mi kaže da sačekam tamo, ja sam nešto trčao posle utakmice zato što sam ušao u igru, a kada sam ulazio ekonom mi daje dres i kaže da ga je Sedrik poslao. Tu se vide njihove veličine.

Pitali smo Čolovića i štab bi rekao srpskim igračima kada bi od njega tražili mišljenje vezano za transfer u Irsku.

- Mislim da naši generalno nisu za taj stil fudbala. Možda neki špic jak ili štoper, ali genralno to nije za nas. Nije to liga gde bi mogao da napreduješ. Ima dva-tri tima koji prave razliku. Mada, imaju oni taj ostrvski stil gde nije lako za igrati. Svi ih potcenjuju.Oni imaju taj direktan fudbal, tranzicija, duga lopta...Treba malo da se navikneš, non-stop si u nekom presingu i trčanju... Ne znam, moj savet bi bio da je možda bolje da izbegnu odlazak tamo.

Malo je poznato da je Čolović kao "klinac" bio u Partizanu, i to kao član odlične generacije crno-belih.

- U njoj je bio Luka Stojanović. Baš mi je čestitao dolazak u Čukarički. Tu su bili još Lazar Marković, Mitrović, Ninković, Živković desni bek... Bila je to dobra generacija - zaključio je novi vezista Čukaričkog.

Kurir sport

Kurir