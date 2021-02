LALATOVIĆ BEZ DLAKE NA JEZIKU: Da sam "projekat" bio bih u Zvezdi i imao pojačanja kao Milojević i Božović!

Nisam projekat bilo kakve politike, da jesam bio bih u Crvenoj zvezdi, rekao je trener fudbalera Vojvodine Nenad Lalatović.

On je gostujući u Meridijanovoj emisiji "Moj ugao" u razgovoru sa Milanom Boškovićem podsetio da je u Zvezdu došao kada u klubu nije bilo struje.

"Da sam bio projekat dovodila bi se meni pojačanja, kao Miodragu Božoviću i Vladanu Milojeviću. Znači, ja nisam bio ničiji projekat", kaže Lalatović.

foto: Www.crvenazvezdafk.com/Nikola Mitić

Mene niko ne zanima u tom smislu, ali ja i dalje imam pravo na svoje mišljenje, ističe Lalatović.

" I dalje govorim i dalje tvrdim... Zbog toga mogu da me mrze. Za mene u ovom trenutku ne postoji bolji političar od Aleksandra Vučića. I zbog toga sam postao "politički projekat", zato što sam to izgovorio. Opet kažem - on je Mesi, a kada se bude pojavio neko novi, možemo dalje da razgovaramo", ističe Lalatović.

foto: Printscreen

On je prokomentarisao i tešku finansijsku situaciju u Vojvodini i nedostatak reakcije Uprave.

"Prebacuju loptu od jednog do drugog. Bajatović uvek ima sastanke, Samardžić uvek kaže: "Ja sam tek došao, ja tu ne mogu ništa". Pa, što si došao ako ne možeš ništa? Trener se smenjuje kada nema rezultata, onda treba i Uprava da se menja u takvim situacijama. Ne znam šta da kažem", istakao je Lalatović.

Tanjug

Kurir