VUJADIN SAVIĆ PRED MEČ SA MILANOM: Kakav bih to bio zvezdaš ako ne bih verovao u prolaz moje Zvezde!

Odbrojavanje do duela između Crvene zvezde i Milana je odavno počelo, a nema sumnje da u crveno-belim redovima vlada veliko uzbuđenje.

Kako i ne bi, kada im na “Marakanu” stiže bivši evropski prvak i stari rival. Da su Italijani favoriti – jesu, ali Crvena Zvezda je u prethodnih nekoliko sezona u Evropi već pokazala da i te kako ume da zablista i skine skalp velikim favoritima.

Tome se nadaju i sada, a jedan od onih koji im pruža podršku jeste i bivši kapiten Vujadin Savić.

U intervjuu za portal MeridianbetSport, Savić je istakao da je nezahvalno prognozirati ishod duela, ali se i zapitao “kakvi su to zvezdaši koji ne veruju u pobedu”.

- Nezahvalno je reći sada koji će na kraju rezultat da bude, ko će da prođe. Milan je do ovog vikenda bio prvi, a Inter im beži samo jedan bod. Stvarno su u dobroj formi, dugo su u vrhu. Imaju dobru ekipu, imaju i zvezde, ali ih Deki (Dejan Stanković) najbolje poznaje - rekao je Savić za Meridianbetsport, ali i dodao da nema "bele zastavice".

Kako kaže, potpuno je nebitno ko je rival, Zvezda mora ići na pobedu.

- Kakav bih ja to zvezdaš bio, i ostali, kakvi bi bili zvezdaši, kada ne bi verovali u prolaz? Nije bitno, Milan, Real, Barselona, Liverpul... Ko god da je, moramo da verujemo da možemo dalje. Uz veliku dozu ljubavi, vere, naravno, kvaliteta i znanja, može da se dođe do pozitivnog rezultata – jasan je Savić.

Iz Zvezde je Savić otišao 2019. godine, ali veze su ostale čvrste, naravno. - U stalnom sam kontaktu, ne samo sa sadašnjim igračima, već i sa onima koji više nisu u Zvezdi. Čujem se i sa ostalim ljudima iz kluba. Pratim šta se dešava, šta se radi... Sa Borjanom se čujem baš često.

Po odlasku sa “Marakane” usledio je boravak na Kipru, a nakon mnogo medijskog nagađanja, srpski fudbaler Vujadin Savić, konačno ima novi klub i čini se da je sve bliži Beogradu.

Nakon, kako je sam rekao, pakla koji je prošao na Kipru u dresu APOEL-a, sada je vreme za nove izazove, a Olimpija iz Ljubljane može predstavljati upravo to.

U razgovoru za MeridianbetSport, Savić je otkrio sve detalje potpisa, ali i kako je izgledala epizoda na Kipru, koju očigledno neće pamtiti po dobru.

- Nedavno me je Nenad Jestrović kontaktirao, pitao šta mislim o toj varijanti, da dođem na pozajmicu, da igram, da probamo da uzmemo titulu... Pristao sam odmah jer sam imao veoma težak period u APOEL-u. Mada, moram da priznam da je prvi period bio veoma lep. Kipar je idealan za porodični život, što zbog klime, što zbog uslova, igrali smo u Ligi Evrope, prošli grupnu fazu... Sve je bilo kako treba do pojave koronavirusa.

A, šta to nije valjalo i kakav je "pakao" prošao?

- Tada je počeo moj pakao na Kipru. Nisam pristao na smanjenje plate, tačnije - jesam u prva tri meseca, na samom početku pandemije. Ali, nisam mogao da pristanem na dalje smanjenje, pošto sam u tom trenutku imao ugovor na još dve godine. Reč je o velikoj sumi i stvarno nisam mogao da pristanem. U martu je prvenstvo prekinuto i nismo trenirali, a kada smo se vratili na leto - nisam bio sa ekipom. Oni su trenirali popodne, a ja prepodne, ili obrnuto. Više sam bio u teretani, nego na terenu, a loptu skoro da nisam ni koristio - otkrio je Savić za MeridianbetSport.

Ni to nije sve, Vujadin je potanko objasnio detalje oko finansija, a čini se da će sada konačno sve tri strane biti zadovoljne.

- Pozajmica će trajati do kraja sezone, onda imam još godinu dana sa APOEL-om. Videćemo šta će biti posle isteka pozajmice, jer zaista ne vidim sebe u tom klubu. Ne mogu da me plaćaju, imam najveću platu u ekipi i jednostavno su me zamolili da probam da nađem novi klub na leto. Oni će plaćati veći deo, Olimpija manji, kako bih mogao na leto da odem i oni da budu oslobođeni troškova - zaključio je 30-godišnji Savić.

