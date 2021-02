LIDIJA VUKIĆEVIĆ NA VEZI SA BIVŠIM MUŽEM KOJI JE U BOLNICI ZBOG KORONE: Čuli smo se, tamo je sigurniji

Lidija, koja sa Mitrom ima dva sina, navela je da se njen bivši muž dobro oseća, te da smatra da je bolje što se leči u bolnici, jer tamo ima adekvatnu negu.

- Čuli smo se naravno. Mi imamo zajedničku decu, svi pratimo jedni druge kroz život i to je normalno, pogotovo kada su ovakve situacije. Mislim da je dobro, Mitar će vrlo brzo to pregurati. Nije on u velikom problemu. Dobro je što je u bolnici, deca i ja smo smatrali da je to normalno, jer je tamo sigurniji nego da čeka kod kuće - rekla je Lidija za portal "Republika".

Inače, iako su godinama razvedeni, Lidija i Mrkela odlično funkcionišu i zajedno brinu o svoja dva sina koja su im centar sveta.

