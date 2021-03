GOLMAN U DILEMI! Bufon: Mogao bih da igram do juna 2023. godine ili do kraja ove sezone

Golman fudbalskog kluba Juventus Đanluiđi Bufon rekao je da bi mogao da igra do juna 2023. godine, ali nije odbacio mogućnost da na kraju sezone završi karijeru.

"U mojoj glavi zaista postoji znak stop, maksimalno do juna 2023. godine. To je zaista maksimum, zaista, zaista maksimum. Ali, mogao bih da prestanem da igram i za četiri meseca", rekao je 43-godišnji Bufon za Gardijan.

Bufonov ugovor ističe u junu. On je 2001. godine iz Parme došao u Juventus, odakle je 2018. godine prešao u Pari Sen Žermen. Posle godinu dana u francuskom klubu slavni golman se vratio u Juventus.

"Kažu, kada dodjete u moje godine, da se pad dešava odjednom, iz jednog trenutka u drugi. Ja u to ne verujem. Osećaji koje imam me ne navode na pomisao da će doći do naglog kolapsa. Takođe, ja sam neko ko čvrsto veruje u sudbinu", naveo je on.

"Kada mi je Juventus ponudio priliku da se vratim, pomislio sam da možda za to ima razloga, da mi je sudjeno da se vratim. Još jedna poslednja velika priča. Ali moram da budem iskren, delimičan razlog je i pomalo ega, koji svi imamo", dodao je osvajač Svetskog prvenstva 2006. godine sa reprezentacijom Italije.

Bufon je svojevremeno u Juventusu igrao zajedno sa Andreom Pirom, koji je sada trener crno-belih.

"Pred drugima, on će za mene uvek biti 'mister'. To je pitanje uloge, pitanje poštovanja i pitanje inteligencije. Sve dok smo ovde, on ima jednu ulogu, a ja drugu. Kada odemo negde privatno, onda možemo biti Điđi i Andrea", naveo je Bufon.

Upitan kako se izborio sa uslovima života tokom pandemije i strogim pravilima višemesečnog zatvaranja u Italiji, Bufon je rekao da mu je prvi mesec lokdauna bio divan, pošto je imao vremena da se posveti sebi, hobijima i porodici.

"Ali, naravno, kako je vreme prolazilo, postajalo je teško. Tada više razmišljate o tome kroz šta drugi prolaze", naveo je Bufon.

Bufon je do sada odigrao 656 utakmica za Juventus sa kojim je osvojio 10 šampionskih titula u Seriji A, Seriju B, četiri Kupa, šest trofeja u Super kupu Italije, a tri puta je bio finalista Lige šampiona.

(Beta)

