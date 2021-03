MURINJO O BEJLOVOJ SUDBINI: On je srećan, ali sve je u rukama Real Madrida!

Trener Totenhema Žoze Morinjo rekao je danas da će Real Madrid odlučiti o tome da li će fudbaler Garet Bejl ostati još jednu sezonu na pozajmici u londonskom klubu.

Bejl je u septembru došao u Totenhem na pozajmicu iz Reala, gde u poslednje dve sezone gotovo da nije igrao. Zbog povreda i sporijeg povratka u formu Velšaninu nije bilo lako prvih nekoliko meseci po povratku u Totenhem, gde se proslavio i odakle je kao tada najskuplji fudbaler 2013. godine otišao u Real.

Upitan da li bi želeo da Bejl ostane i naredne sezone, Morinjo je rekao: "U vezi sa tim moraćete da kontaktirate vaše kolege iz Madrida, da oni pitaju (Zinedina) Zidana, pošto je Bejl fudbaler Real Madrida".

"On nije Totenhemov igrač, pa je sve u rukama Real Madrida. Njihov igrač ima godinu dana ugovora i imaju moć u svojim rukama. Ja samo imam igrača na pozajmici i pokušavam da iz njega izvučem najbolje za Totenhem. Vodimo računa o igraču na pozajmici, ali imamo i poštovanje za klub koji je pozajmio fudbalera", naveo je Morinjo, preneo je Skaj.

On je rekao i da su povrede uticale psihički na Bejla, koji je sada srećan u okruženju u kome uživa.

"Kada je fudbaler povredjen, to je lična stvar, verujem da igračima ostaju ožiljci. Mnogo puta ožiljci nisu samo fizički, već i emotivni i potrebno je vreme za oporavak. Morate da budete strpljivi, mi smo se brinuli o njemu najbolje što smo mogli i tako će biti do poslednjeg dana. Sve smo mu stavili na raspolaganje, trenere, medicinski tim, nauku i verujm da na njegovo zadovoljstvo utiču i prijatelji koje ima u svlačionici", naveo je.

"On je srećan, ali nedostaje mu ona sreća u vezi sa igranjem na visokom nivou. U ovom trenutku je on tu, srećan je i nadam se da možemo dobro da upravljamo minutima, utakmicama i njegovim osećanjima. On je odgovoran, dali smo mu tu odgovornost pošto on poznaje svoje telo i komunikacija je veoma dobra. Upravljamo situacijom najbolje što možemo", dodao je portugalski trener.

Morinjo je potvrdio da će Bejl večeras konkurisati za tim protiv Fulama.

Kurir sport/Beta

