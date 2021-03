VELIKI OBRT, NEMANJA VIDIĆ NIJE JEDINI IZBOR: Idealan kandidat za predsednika FSS je VLADIMIR JUGOVIĆ!

Veliki obrt u srpskom fudbalu. Stav Nemanje Vidića, da se ne oglašava povodom sve učestalijih želja javnosti da preuzme FS Srbije, izbacilo je u prvi plan Vladimira Jugovića. Čoveka koji na prvi pogled deluje kao idealan kandidat za predsednika FS Srbije, jer osoba čiste biografije, uz čije ime se ne vezuju afere.

Vladimir Jugović svetski je poznato ime, čovek od integriteta, prepoznatljiv u fudbalskim krugovima širom planete, govori strane jezike, cenjeno je fudbalsko ime. Dva puta je bio prvak Evrope i isto toliko puta osvajač svetskih klupskih titula sa Crvenom zvezdom i Juventusom, čovek koji je za reprezentaciju igrao 11 godina, bio učesnik SP 1998. i EP 2000.

Posle zvanične ostavke Slaviše Kokeze, počelo je sa licitiranjem imena kandidata za funkciju predsednika FSS. I to je sasvim normalno, to je posao novinara i medija. Narod interesuje kuda će srpski fudbal i sa kim na čelu. Nemanja Vidić želi čistku na svim nivoima, Zoran Laković će teško napustiti funkciju u UEFA, Zvezdan Terzić ima sjajne rezultate sa Crvenom zvezdom... Pored Vladimira Jugovića, tu su i Vladan Lukić i Marko Pantelić. I to je za sada to, od kandidata, dok ne ispliva još neko novo ime.

Popularni Juga u odličnim je odnosima sa selektorom srpske fudbalske reprezentacije Draganom Stojkovićem Piksijem i direktorom Stevanom Stojanovićem. A, to nije zanemarljiva činjenica, čak štaviše, mogla bi da se ispostavi i kao ključna. Ovaj trio odlično se poznaje iz vremena kada su igrali u zajedno Crvenoj zvezdi, a potom u različitom periodu i vodili klub iz Ljutice Bogdana.

Vladimir Jugović (51) je u najboljim godinama, dovoljno mlad da ima energiju da pokrene neke stvari u srpskom fudbalu, a opet iskusan da zna kako bi to trebalo da se uradi. Sa druge strane, popularni Juga je godinama unazad van tokova srpskog fudbala i uvek je bio kritički nastrojen prema svim negativnostima koje su se pojavljivale u tom sportu. Decenijama živi u Beču i Monaku, daleko od svih dešavanja u fudbalskoj Srbiji. Pitanje je samo, šta želi Vladimir Jugović i ima li nameru da napusti udobnost porodice i vrati se u srpski fudbal... Daleko je jun, a kamoli septembar.

