UČINIĆEMO SVE DA POBEDIMO! Piksi optimista pred Portugal: Verujemo da imamo kvalitet da se suprotstavimo! (VIDEO)

“Orlovi” će Portugal ugostiti u subotu od 20.45 časova i to bi mogao da bude momenat istine za oba tima - mi da “naplatimo” pobedu protiv Republike Irske, oni da se potvrde kao prvi favoriti u grupi.

"Tačno je da smo u poslednja dva susreta izgubili ovde u Beogradu od Portugala. Učinićemo sve da to prekinemo, neće biti lako, ali ja verujem u to. To je možda i najbolja ekipa u Evropi koju veoma cenimo i poštujemo. Verujemo da imamo kvalitet da se suprotstavimo", rekao je Piksi na samom početku konferencije za medije pred meč sa Portugalom.

"Veoma je važno kad startujete pobedom i to smo uspeli protiv Irske u teškom meču. Psihološki, da, to može da znači pozitivni mir, ali mi više ne razmišljamo o njima, već o Portugalu. Potpuno nov protivnik i totalno drugačija igra. Stalno potenciram na kolektivnom duhu i mislim da je snaga jedne ekipe u tome. Mislim da naši igrači veruju u tu snagu i sutra ćemo pokazati sve što možemo kako bismo kao grupa odgovorili na izazov kakav se zove Portugal," optimista je Piksi.

Napadač naše reprezentacije Aleksandar Mitrović rekao je da želi pobedu nad selekcijom Portugala.

"Igrali smo četiri puta sa Portugalom i svaki put smo bili težak protivnik za njih. Nas i njih očekuje teška utakmica, to je veliki izazov za nas. O njima ne treba trošiti reči. Evropski su šampioni, ali treba da se fokusiram na nas. Nadamo se pozitivnom rezultatu i probaćemo da osvojimo tri boda, da nastavimo pobednički niz", smatra Mitrović koji je izjednačio rekord Stjepana Bobeka po broju postignutih golova u dresu reprezentaciju.

Sutra ima priliku da taj rekord i obori.

"Bilo bi perfektno da rekord oborim sutra. Znam da ću taj rekord da srušim, da li sad ili za koji mesec. Uvek sebi postavljam nove ciljeve i cilj je da postavim rekord koji nikad niko neće srušiti. Najbitnije je da sada odigramo dobar meč, a ako Bože zdravlja uspemo da uzmemo tri boda, to bi bilo idealno", rekao je Mitrović.

