UŽIVO, SPEKTAKL: REAL MADRID - BARSELONA ( 21h), najveći derbi na svetu možda rešava prvaka Španije! SASTAVI!

POZNATI SU I SASTAVI EKIPA:

Real Madrid:

Kurtoa - Vaskez, Načo, Militao, Mendi - Kazemiro, Kros, Modrić, Valverde - Benzema, Vinisijus

Barselona:

Ter Štegen - Dest, Mingueza, Arauho, Lengle, Alba - Buskec, De Jong, Pedri - Mesi, Dembele

Nakon 29. kola situacija na tabeli je krajnje neizvesna. Prvi je Atletiko Madrid sa 66 bodova, samo jedan manje ima drugoplasirana Barselona, dok je Real treći sa 63.

Čini se da i jednima i drugima igra samo pobeda jer u suprotnom šanse za titulu biće im značajno umanjene

foto: AP

Trener Reala Zinedin Zidan smatra da ova utakmica neće ništa odlučiti.

"Atletiko je u prednosti, ali ima i on težak raspored. Oduvek sam govorio da je prvenstvo teško i zahtevno sa takmičarskog aspekta. Neće se prvak znati maltene do poslednje runde. Dosta bodova je u opticaju. I ne, ne vredi eventualna pobeda nad Barselonom više nego one nad Kadizom i Eibarom. Naravno da uticaj nije isti, ali na kraju krajeva to su i dalje tri poena", objasnio je Francuz

foto: AP

Trener Barselone Ronald Kuman rekao je da očekuje težak meč.

"Ostvarili smo dobre rezultate u poslednje vreme. Tim ima samopouzdanje. To je velika utakmica. Real je napredovao tokom sezone i borimo se za najveći mogući cilj, a to je osvojiti ligu. El Klasiko je drugačija utakmica od ostalih. Imamo dobru uzlaznu putanju i borimo se za trofej", istakao je Kuman i dodao:

"Mnogo se kritikuje Real, a i dalje su u ozbiljnoj igri za ligu i Ligu šampiona. Ne podržavam te kritike. Imaju važne igrače i to će biti interesantna utakmica. Oba tima znaju kakav je značaj pobede. Utakmica protiv Liverpula je pokazala koliko su im svi igrači dobri i da imaju dobre zamene", zaključio je Holanđanin.

Utakmica počinje u 21h

