SRĐAN MIJAILOVIĆ: Igramo našu igru, želimo sve pobede do kraja sezone

Čukarički je nastavio sa odličnim rezultatima u drugom delu sezone, slavio je na teškom gostovanju u Novom Pazaru (3:1) i ostao u trci za treće mesto. I pored činjenice da su domaći poveli, Brđani nisu klonuli duhom. Naprotiv, posle primljenog gola, a posebno posle crvenog kartona za Dimitrija Kamenovića, zaigrali su još bolje i zasluženo su stigli do trijumfa.

- Novi Pazar je krenuo bolje od nas, u prvih 20-tak minuta imali su nekoliko prilika, došli i do vođstva. Nismo poklekli, smirili smo se posle tog gola, počeli da igramo fudbal i stvari su došle na svoje mesto. Izjednačujući gol je stigao u najbolje moguće vreme, u poslednjim trenucima prvog poluvremena, to je čini mi se bio i prelomni momenat. Posle crvenog kartona za nas, zaigrali smo još bolje, kao da nas je to dodatno podiglo. Na kraju, svako od igrača je dao svoj maksimum za pobedu – kazao je Srđan Mijailović, jedan od najiskusnijih u belo-crnom timu, koji je još dodao:

- Uvek je specifično igrati u Pazaru, ali kad sam na terenu koncentrisan sam samo na svoju igru, nikakva dešavanja van terena ne mogu da me poremete.

U ranoj fazi meča Mijailović je doveo sebe i ekipu u problem, s obzirom da je zbog grubog starta dobio žuti karton.

- Pogrešno sam procenio situaciju, nije to bio opasan napad domaćina, mislio sam da imam loptu u tom trenutku, ali sam faulirao Aganspahića. Ipak, odigrao sam celu utakmicu, iskontrolisao sam se, nije bilo nikakvih problema – istakao je defanzivni vezista Brđana.

Mijailović je, koliko god to čudno zvuči, protiv Novog Pazara postigao prvenac u Super ligi. Zvanični spiker na meču je za strelca „proglasio“ Milana Savića, ali nema dileme da je gol postigao nekadašnji reprezentativac Srbije.

- Davao sam golove u Rusiji i Turskoj, ali ne i u Srbiji. Nema veze šta je spiker kazao, verovatno nije najbolje video iz pozicije u kojoj je bio. Bitno je samo da smo dobili utakmicu, da igramo dobro i da jurimo treće mesto.

Odmah posle pobede u Novom Pazaru, Mijailović je ozbiljnim tonom kazao saigračima da treba da idu na sve pobede do kraja sezone. Naglasio je to i šef struke Dušan Đorđević.

- Imamo još šest utakmica do kraja sezone, biće tu teških gostovanja, imamo i nezgodne protivnike na Banovom brdu. Idemo utakmicu po utakmicu, ali ćemo se svakako truditi da dobijemo sve do kraja i da kao trećeplasirani završimo Super ligu, ako nam se za to ukaže prilika.

Naredni protivnik je gradski rival Voždovac, ekipa koja će se do kraja sezone boriti za opstanak.

- Sa naše strane, neće biti popusta za bilo koga. Uostalom, to je čar sporta i fudbala, igramo našu igru, jurimo svaku pobedu, imamo svoje ciljeve... Svi već znaju da je specifičan teren na krovu tržnog centra, baš zbog toga ćemo tokom ove nedelje trenirati na stadionu BASK-a na Carevoj ćupriji.

Igraćete protiv Voždovca bez dvojice standardnih prvotimaca Stefana Šapića (četvrti žuti karton) i Dimitrija Kamenovića (isključen u Novom Pazaru)?

- I u Novom Pazaru nismo bili kompletni, zbog povrede je izostao Stefan Čolović, Danilo Pantić je imao problema veče pred utakmicu. Zbog toga je na primer starter bio Jovan Lukić. Imao je podršku svih nas, to je za mladog igrača najbitnije. Čukarički ima dugu klupu i veliki broj kvalitetnih igrača. Ko god da počne utakmicu, ili da uđe tokom meča, razlika se uopšte ne oseća. Tako će biti i u svakom susretu do kraja sezone – pohvalio je mlade igrače Srđan Mijailović, koji je u sličnoj situaciji bio pre desetak godina u Crvenoj zvezdi.

Kurir sport