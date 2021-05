PARTIZANU SE CRNO PIŠE AKO IZGUBI SPOR NA SUDU U LOZANI: Moraće Asanu da iskeširaju sve plate do isteka ugovora!

Ono što posebno treba da zabrine čelnike Partizana, predsednika Milorada Vučelića i generalnog direktora Miloša Vazuru je da će u slučaju da izgube spor sa Takumom Asanom, morati da isplate sve dugove prema Japancu.

Šta to u prevodu znači, Partizan će biti prisiljen da iskešira sve plate do isteka ugovora koji je imao Takuma Asano sa crno-belima. Plus, klub ostaje bez planiranog milionskog obeštećenja, koje je trebalo da bude između 3.000.000 i 5.000.000 evra.

Problem između Takume Asana i Partizana nastao je tokom zime, kada su crno-beli pokušali da Japanca prodaju u Ujedinjene Arapske Emirate, što je on u startu odbio i time ih ostavio bez 5.000.000 evra. Asano je tada preko svojih zastupnika rekao čelnicima crno-belih da svoju budućnost vidi samo u Evropi, odnosno u nekoj od najjačih "liga petice".

Takuma Asano napustio je Beograd i Partizan u petak, kada je otišao u rodni Japan. To je uradio po savetu svog advokatskog tima, koji su već sklopili pravnu konstrukciju i obezbedili dokumentaciju za sud. Na dan pravoslavnog Uskrsa u nedelju, Takuma Asano se oglasio preko društvenih mreža i otkrio da je raskinuo ugovor sa Partizanom jer nije bio redovno plaćen.

