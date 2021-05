SINIŠA MIHAJLOVIĆ O DOLASKU MURINJA U RIM: On ima harizmu i ličnost, ali posao u Romi je izazovan

"Srećan sam jer je njegov povratak dobar za italijanski fudbal. On ima harizmu i ličnost, ali posao u Romi je izazovan. Videćemo šta će se dogoditi. Njemu će biti potreban tim. Veliki igrači prave trenere velikima. Roma zaslužuje pohvalu, pošto ovo niko nije očekivao", rekao je Mihajlović, preneli su italijanski mediji.

Murinjo je 19. aprila dobio otkaz u Totenhemu, a u utorak je potpisao trogodišnji ugovor sa Romom.

"Uveren sam da će Morinjo postići dobre rezultate, možda će se čak i boriti za titulu, ali trebalo bi da bude u stanju da se dobro nosi sa okolinom. Biće mu teško", ocenio je srpski trener.

foto: EPA-EFE/Neil Hall

Murinjo je već radio u Italiji, od 2008. do 2010. godine u Interu, sa kojim je osvojio dve titule u Seriji A, Ligu šampiona, Kup Italije i Super kup Italije.

Bolonja će u subotu igrati na gostovanju protiv Udinezea, u utakmici 35. kola Serije A.

"Pokušaćemo da osvojimo što više bodova u poslednje četiri utakmice u sezoni. Želimo da probamo neke igrače, da vidimo da li možemo da računamo na njih sledeće sezone. Neko će možda da debituje, vodeći računa o rezultatu. Ekipa ima svoj identitet, nikada nismo pobedili Udineze otkako sam ja trener i želim to da promenim", naveo je on.

"Pre nekoliko godina sam mogao da postanem trener Udinezea i to bi mi se i dopalo, oni su veliki klub", dodao je Mihajlović.

foto: EPA Elisabetta Baracchi

Fudbaler Bolonje Rodrigo Palasio postigao je het-trik protiv Fjorentine prošlog vikenda i postao najstariji fudbaler Serije A kome je to uspelo.

"On će odlučiti šta će da radi. Kako igra, ne izgleda kao 39-godišnjak. Medjutim, on ima 39 godina i videćemo šta želi. Želeo bih da ostane, ali on odlučuje. Godine nisu bitne, važno je da li je fudbaler dobar ili ne", rekao je Mihajlović.

(Beta)