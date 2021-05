MOJ PRVI AUTO Nenad Bjeković: U Proleteru sam vozio zelenu "bubu", kad sam prešao u Partizan, kupio sam "ford kapri", prvi u SFRJ!

"Kada sam se plasirao u Prvu ligu sa Proleterom sada već davne 1967. godine, kupio sam polovnu zelenu "bubu". To je bio moj prvi auto. Tada su te folksvagenove "bube" bile u trendu", izjavio je za Kurir nekadašnji fudbaler i sportski direktor FK Partizan Nenad Bjeković.

Gde ste sve putovali čuvenom "bubom"?

"Uglavnom sam je vozio po Zrenjaninu, nekada do Beograda. To su moja prva kola, ništa o njima nisam znao. Jednom sam prijatelju mog brata rekao kako mi stalno sija crvena lampica, a on bi mi rekao: "To znači da nemaš ulje." Toliko o mom poznavanju automobila tada".

foto: Instagram

Šta se kasnije dogodilo sa vašom "bubom"?

"Ostavio sam je bratu posle dve godine, 1969. On je inače veliki zaluđenik za automobile. Uvek je voleo da ih isproba po nekoliko puta".

Nakon prelaska u Partizan sigurno ste vozili bolji automobil?

"Upravo te 1969. po dolasku u Partizan zarađivao sam više novca. Kupio sam kasnije sebi "ford kapri", tada je to bio prvi slučaj da neko vozi taj auto u Jugoslaviji. Ali pola godine nakon njegove kupovine doživeo sam saobraćajnu nesreću i tako sam skroz oštetio svoj ‚ford‚".

foto: Instagram

Kakav auto danas vozite?

"‚Mercedes‚. To je moja omiljena marka i stvarno ih volim. Svojevremeno sam kupovao i BMW, ali mi je "mercedes" u srcu. Još davne 1976. sam kupio "mercedes" u Francuskoj, kada sam iz Partizana prešao u Nicu, i dan-danas vozim tu marku".

foto: Kurir

Poštujete li saobraćajne propise i da li ponekad pređete dozvoljenu brzinu?

"Čitavog života se trudim da ih poštujem. Ne volim ljude koji idu ispred mene i baš sporo voze, nekad me to nervira, iskreno, volim malo agresivniju vožnju. Ali nikad nisam prešao preko 180 km/h", istakao je Bjeković.

Kurir sport / Darko Lučić